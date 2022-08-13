جدة - نرمين السيد - وقال عضو الفريق 26 المهندس محمد علوان -فى تصريحات صحفية نقلتها قناة اليمن الإخبارية مساء اليوم السبت- إن الفريق تمكن من اكتشاف وتفكيك ألغام أرضية مضادة للدروع كانت السيول قد جرفتها جنوب محافظة الحديدة، موضحا أنه تم العثور عليها فى مجرى السيل بقرية "العقد" بمديرية الخوخة.
وكانت تقارير دولية ومحلية، قد أعلنت سابقا أن ميليشيات الحوثى الانقلابية زرعت منذ بداية الحرب فى البلاد أكثر من مليونى لغم متعددة الأغراض.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليمن: تفكيك ألغام مضادة للدروع جرفتها السيول جنوبى الحديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.