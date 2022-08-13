اليمن: تفكيك ألغام مضادة للدروع جرفتها السيول جنوبى الحديدة

جدة - نرمين السيد - وقال عضو الفريق 26 المهندس محمد علوان -فى تصريحات صحفية نقلتها قناة اليمن الإخبارية مساء اليوم السبت- إن الفريق تمكن من اكتشاف وتفكيك ألغام أرضية مضادة للدروع كانت السيول قد جرفتها جنوب محافظة الحديدة، موضحا أنه تم العثور عليها فى مجرى السيل بقرية "العقد" بمديرية الخوخة.

وكانت تقارير دولية ومحلية، قد أعلنت سابقا أن ميليشيات الحوثى الانقلابية زرعت منذ بداية الحرب فى البلاد أكثر من مليونى لغم متعددة الأغراض.