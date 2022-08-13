أمريكا تعلن عن مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لأفغانستان

جدة - نرمين السيد - سيخصص مبلغ 80 مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، لتحسين الأمن الغذائى والتغذية للأفغان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائى الحاد، بما فى ذلك دعم صغار منتجى الأغذية والنساء والمزارعين الأسريين والرعاة والصيادين، كما جاء فى بيان "USAID".

كما تم تخصيص 30 مليون دولار لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى أفغانستان، إضافة إلى تخصيص 40 مليون دولار أخرى من المعونة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ستوفر لمئات الآلاف من الأفغان الفقراء مساعدات نقدية لإبقاء أطفالهم فى المدرسة.

وفى وقت سابق، قال المبعوث الأمريكى الخاص لأفغانستان، توماس ويست، فى مقابلة مع قناة تلفزيونية أوزبكية، إن واشنطن قدمت ما يقرب من مليار دولار من المساعدات لأفغانستان منذ انهيار الحكومة السابقة، بحسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية.