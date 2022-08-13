جدة - نرمين السيد - سيخصص مبلغ 80 مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، لتحسين الأمن الغذائى والتغذية للأفغان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائى الحاد، بما فى ذلك دعم صغار منتجى الأغذية والنساء والمزارعين الأسريين والرعاة والصيادين، كما جاء فى بيان "USAID".
كما تم تخصيص 30 مليون دولار لهيئة الأمم المتحدة للمرأة لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة فى أفغانستان، إضافة إلى تخصيص 40 مليون دولار أخرى من المعونة إلى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، ستوفر لمئات الآلاف من الأفغان الفقراء مساعدات نقدية لإبقاء أطفالهم فى المدرسة.
وفى وقت سابق، قال المبعوث الأمريكى الخاص لأفغانستان، توماس ويست، فى مقابلة مع قناة تلفزيونية أوزبكية، إن واشنطن قدمت ما يقرب من مليار دولار من المساعدات لأفغانستان منذ انهيار الحكومة السابقة، بحسب قناة "طلوع نيوز" الأفغانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أمريكا تعلن عن مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لأفغانستان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.