الجزائر تدين التفجير الانتحارى بجدة.. وتؤكد أهمية استئصال الإرهاب

جدة - نرمين السيد - ووجهت الجزائر -فى بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم السبت- التحية للمهنية العالية لقوات الأمن السعودية، التى تمكنت بكل احترافية من إحباط هذه العملية الإرهابية، والحفاظ على سلامة المواطنين.. معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكدت على أهمية حشد الجهود الضرورية على المستوى الدولى من أجل استئصال هذه الآفة والوقاية منها؛ وفق مقاربة متكاملة ومتعددة الأطراف؛ بما يضمن تحقيق استجابة شاملة، وفعلية وأكثر حزما فى مواجهة التهديدات الإرهابية المتزايدة فى مختلف أنحاء العالم.

وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس" قد أفادت أمس الجمعة بأن أحد المطلوبين أمنيا فجر نفسه بحزام ناسف؛ مما أسفر عن مقتله وإصابة أربعة أشخاص‭ ‬بينهم ثلاثة من رجال الأمن فى حى "السامر" بمحافظة جدة.