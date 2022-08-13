جدة - نرمين السيد - ووجهت الجزائر -فى بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم السبت- التحية للمهنية العالية لقوات الأمن السعودية، التى تمكنت بكل احترافية من إحباط هذه العملية الإرهابية، والحفاظ على سلامة المواطنين.. معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
وأكدت على أهمية حشد الجهود الضرورية على المستوى الدولى من أجل استئصال هذه الآفة والوقاية منها؛ وفق مقاربة متكاملة ومتعددة الأطراف؛ بما يضمن تحقيق استجابة شاملة، وفعلية وأكثر حزما فى مواجهة التهديدات الإرهابية المتزايدة فى مختلف أنحاء العالم.
وكانت وكالة الأنباء السعودية "واس" قد أفادت أمس الجمعة بأن أحد المطلوبين أمنيا فجر نفسه بحزام ناسف؛ مما أسفر عن مقتله وإصابة أربعة أشخاص بينهم ثلاثة من رجال الأمن فى حى "السامر" بمحافظة جدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجزائر تدين التفجير الانتحارى بجدة.. وتؤكد أهمية استئصال الإرهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.