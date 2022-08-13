نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر لكم تنسيق الجامعات المرحلة الاولى بحد ادنى 89% للعلمى و 64% للادبى على موقع https://tansik.digital.gov.eg/ في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم تنسيق الجامعات المرحلة الاولى بحد ادنى 89% للعلمى و 64% للادبى عبر موقع التنسيق الالكترونى ، نكشف لكم الان تنسيق القبول بالجامعات المرحلة الاولى والذى تم الاعلان عنه من قبل وزارة التعليم العالى حيث اعلنت عن فتح باب التسجيل للقبول بالجامعات لجميع الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة المرحلة الاولى فى الفترة السابقة ونتحدث اليوم عن كل الاخبار التى تخص هذ الامر والذى يهم كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور فى الفترة الحالية من اجل تسجيل رغبات ابنائهم فى كافة الجامعات المصرية وتم التصريح انه يجب على كل طالب التسجيل كل رغبات التى تم وضعها على الموقع ويفضل تسجيل الرغبات الاولى خصوصا اول عشر رغبات المفضلة لكل طالب والافضل ان يتم اختيارها حسب الموقع الجغرافى لكل طالب وطالبة حيث يتم النظر فى اول الرغبات بشكل عام ويتم القبول حسب المجموع الخاص بكل طالب متقدم وتم فتح باب التسجيل لاختبار القدارات للقبول ببعض الكليات التى تحتاج امتحان اختبار القدرات ومن المقرر اعلان نتائج القبول بالمرحلة الاولى بعد فترة قصيرة من غلق باب التسجيل فى القبول بالرغبات .

مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى للقبول بالجامعات

عبر موقعكم ثقفنى نيوز نرصد لكم كل الاخبار الخاصة بتنسيق المرحلة الاولى للقبول بالجامعات لكل الشعب الادبية والعلمية فى الفترة الحالية وهذا ما يهتم به العديد الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور وتلك المؤشرات هى

الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

عدد الطلاب: 22475

• شعبة علمى علوم: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

عدد الطلاب: 15220

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر

عدد الطلاب: 80063

باجمالى عدد الطلاب المتقدمين يصل الى 117758 طالب وطالبة

طرق تسجيل الرغبات المرحلة الاولى للقبول بالجامعات

ننشر لكم الان طرق تسجيل رغبات تنسيق القبول بالجامعات المرحلة الاولى عبر الموقع الرسمى لبوابة مصر الرقمية والتى يصل عددها الى 72 رغبة لكل الطلاب والطريقة هى :-

على الطالب الدخول الى الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى

يختار خدمات تنسيق الثانوية العامة

بعد ذلك يقوم بكتابة رقم الجلوس الخاص به

ثم يقوم بكتابة الرقم السرى الخاص به

وبعد ذلك يقوم بادخال رغباته بالترتيب ويختار اول رغبات الكليات التى يريدها الطالب او الطالبة

ردود الافعال حول تسجيل رغبات المرحلة الاولى

جاءت العديد من ردود الافعال الايجابية حول درجات القبول فى تنسيق المرحلة الاولى المعلن من وزارة التعليم العالى لكل الطلبة والطالبات الخريجين من الثانوية العامة العام الحالى خاصة بانخفاض نسب القبول فى الجامعات مما يسهل عليهم الانضمام بكافة الجامعات فى مختلف محافظات مصر .