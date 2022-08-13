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عمر شويل - جدة تمويل الراجحي الجديد 1444 السعودية .. صرح الحساب الرسمي الخاص بمصرف الراجحي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن التمويل الجديد والقروض الخاصة التي تقدمها للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية ويعتبر مصرف الراجحي من أشهر المصارف والبنوك داخل المملكة العربية السعودية الذي يقدم الخدمات المتنوعة الخاصة بالتمويل والقروض للعملاء التابعين للبنك وكذلك أصحاب الخسابات وكذلك برامج سداد الديون والتمويل الشخصي.

تمويل الراجحي الجديد 1444 السعودية

وبالنسبة للتمويل الجديد لمصرف الراجحي 1444 في السعودية فقد وضع المصرف حدًا للتمويل الجديد الخاص بالأفراد.

والذين يرغبون في الحصول على تمويل من البنك للعام 1444 سواء من خلال الموقع الإلكتروني.

أو حتى من تطبيق المصرف والذي يمنحهم 100000 نقطة كاملة كمكافأة ومنه يمكنك استرداد نقدي بقيمة 500 ريال .

وذلك بالإضافة إلى التحويلات المجانية لفترة سنة كاملة عند التقدم بطلب الحصول على التمويل عبر التطبيق.

شروط تمويل الراجحي الجديدة 1444

أما عن التمويل الشخصي والشهري 200 ألف ريال وذلك لمدة 5 سنوات بمعدل سنوي 3.4 % والسعر 1950 ريال سعودي.

وإذا كان التمويل الشخصي المطلوب بقيمة 150 ألف ريال سعودي سيكون على مدى 5 سنوات .

وبمعدل ثابت سنويًا 3.4 % على أن يكون السعر الشهري 2925 ريال سعودي.

وبالنسبة للتمويل الأقل 80 ألف ريال ويكون على مدار 5 سنوات بمعدل سنوي 3.4 % أيضًا.

ويكون السعر الشهري 1560 ريال سعودي.

وعن الشروط الخاصة بالتمويل الجديد لمصرف الراجحي 1444 هي أن يكون سن الفرد لا يتعدى 60 سنة للموظفين .

و 70 لأصحاب المعاشات وقت تسديد القسط الأخير والحد الأقل لدخل الشخص طالب التمويل 2000 ريال .

وأن يكون مقيمًا في السعودية والحد الأدنى للمقيم 5 آلتف ريال وأن يقوم الفرد بملء نموذج طلب التمويل.

ويقوم بتثبيت الراتب الخاص به في المرصف وأن يكون حاصل على شهادة إثبات الدخل أو الراتب من مكان عمله مختوم.

ومصدق وأن يكون لديه بطاقة هوية سارية ويدخل على التطبيق من أجل طلب التمويل وبجانب ذلك .

أن يكون للفرد طلب التمويل مرة واحدة فقط ويحصل على فيزا أو بطاقة ائتمانية بالرصيد الخاص به مع النقاط

ويكون للعميل حساب جاري داخل المصرف أو لإحدى البطاقات الائتمانية المصرفية وأن يتقدم بطلب التمويل مقابل البطاقات النشطة