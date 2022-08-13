أسطول البحر الأسود الروسى ينهى صيانة وتطوير غواصة ”ألروسا”

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 أغسطس 2022 09:28 مساءً - تستعد غواصة "ألروسا" التي تعمل بالديزل والكهرباء للالتحاق بأسطول البحر الاسود الروسى، بعد تطويرها واجتيازها أعمال الصيانة والاختبارات المطلوبة.

وقال المتحدث باسم حوض بناء السفن رقم 13 لأسطول البحر الأسود سيرغى غورباتشوف: "فى مرحلة الصيانة النهائية بالمصنع، يتم إعداد غواصة "ألروسا" لمرحلة التجارب البحرية".

وأشار إلى أن العمل حاليا يجرى على إزالة العيوب التقنية التى تم اكتشافها خلال الاختبارات السابقة للغواصة.

وأكد أن العمل يتم وفق الخطة التى تم وضعها.