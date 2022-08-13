كيسنجر: أمريكا على شفا حرب مع روسيا والصين

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية الأمريكى الأسبق، هنرى كيسنجر، إن الولايات المتحدة أصبحت على شفا حرب مع روسيا والصين، بسبب قضايا أسهمت واشنطن نفسها فى خلقها بشكل جزئى، حسبما أفادت وكالة "سبوتنيك" للأنباء.





وقال كيسنجر، فى مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، "نحن على حافة الحرب مع روسيا والصين بشأن قضايا أسهمنا فى خلقها جزئيا، دون أى فكرة عن كيفية انتهاء تلك القضايا أو ما الذى من المفترض أن تؤول إليه".

وفيما يتعلق بأوكرانيا، أوضح وزير الخارجية الأمريكى الأسبق، أنه كان يعتقد فى السابق أن أفضل وضع لأوكرانيا أن تكون مثل فنلندا قبل أن تكسر حيادها وتعرب عن رغبتها فى الانضمام لحلف شمال الأطلسى "ناتو".

واستدرك قائلا: "الآن بسبب العملية الخاصة التى تنفذها روسيا فى أوكرانيا، يعتقد أنه بطريقة أو بأخرى وبشكل رسمى أو غير رسمى، يجب معاملة أوكرانيا كعضو فى حلف الناتو فيما بعد".

وقال كيسنجر فى معرض تعليقه على إمكانية تسوية الوضع فى أوكرانيا، إن "روسيا ستحتفظ فى النهاية بشبه جزيرة القرم وأجزاء من إقليم دونباس".