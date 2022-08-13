محللون صينيون: انسحاب لاتفيا وإستونيا من آلية التعاون خطوة قصيرة النظر

جدة - نرمين السيد - قال محللون سياسيون صينيون، اليوم السبت، إن انسحاب لاتفيا وإستونيا من آلية التعاون بين الصين ودول شرق ووسط أوروبا هى خطوة "قصيرة النظر" وتدل على فقدانهما للاستقلال الدبلوماسى نتيجة الضغط الأمريكى، كما أنها تضحية منهما بفرص التنمية.





ونقلت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية عبر موقعها الإلكترونى، عن محللين سياسيين صينيين قولهم "إن الخطوة التى اتخذتها كل من لاتفيا وإستونيا لن يكون لها تأثير كبير فى التعاون بين الصين ودول شرق ووسط أوروبا ".

ورأى المحللون أن تعليق لاتفيا وإستونيا آمالهما على الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى خطوة غير حكيمة؛ نظرًا لأن الجانبين بالكاد يمكنهما تقديم أية مساعدة اقتصادية ملموسة، لا سيما وأنهما فى أمس الحاجة لذلك الدعم الاقتصادى.

وأصدرت إستونيا ولاتفيا بيانات متماثلة، يوم الخميس الماضى، للإعلان عن قرارهما بوقف مشاركتهما فى إطار التعاون بين الصين ودول شرق ووسط أوروبا، على أن تواصلا السعى لإقامة علاقات بنّاءة وعملية مع الصين على الصعيد الثنائى ومن خلال التعاون بين الاتحاد الأوروبى والصين.

وأكد المحللون أن الخطوة الثنائية، التى تم الإعلان عنها يوم الخميس الماضى، لن تمثل نكسة للتعاون بين الصين ودول شرق ووسط أوروبا مثلما وصفتها بعض وسائل الإعلام الغربية، موضحين أن مشاركة لاتفيا وإستونيا فى آلية التعاون مع الصين كانت محدودة، وأنه من غير المرجح أن تتبعهما الدول الأخرى المشاركة فى الآلية.

ومن جانبه، قال باحث الدراسات الأوروبية فى الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، ليو زوكوى، لصحيفة "جلوبال تايمز"، إن آلية التعاون بين الصين ودول شرق ووسط أوروبا لن تنحل أو تنهار أو تفشل بعد الخطوة الإستونية-اللاتفية، مشيرًا إلى أن أهمية آلية التعاون ما زالت قائمة بالنسبة للصين والدول الأوروبية الأخرى المشاركة.

ويرى المحللون أن خطوة لاتفيا وإستونيا تأتى وسط النزاع المتصاعد بين أوكرانيا وروسيا، والذى جرّ دول البلطيق إلى قلق متزايد حيال الأمن، ولذلك تعطى هذه الدول الأولوية حاليًا للأمن على حساب الاقتصاد، وحتى أنها تتجاهل سبل عيش سكانها.