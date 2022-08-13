جدة - نرمين السيد - أعلن أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، مساء اليوم السبت، إننا بحاجة لاستجابة عالمية ملموسة تلبى احتياجات الدول والمجتمعات، بعد الخسائر والأضرار الناجمة عن أزمة المناخ.





وكتب جوتيريش عبر تويتر "لقد رأيت بنفسى تأثير ارتفاع مستوى سطح البحر والجفاف والفيضانات. تحدث الخسائر والأضرار الناجمة عن أزمة المناخ الآن". وأضاف "نحن بحاجة إلى استجابة عالمية ملموسة تلبى احتياجات الأشخاص والمجتمعات والدول الأكثر ضعفًا فى العالم".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. جوتيريش: نحتاج لاستجابة عالمية ملموسة لآثار أزمة المناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.