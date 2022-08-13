منظمة الصحة: وباء كورونا لم ينته بعد
أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس، عن وجود موجات جديدة من الإصابات بفيروس كورونا.. مؤكداً أن الوباء لم يقترب حتى من نهايته.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن "غيبريسوس" في مؤتمر صحفي اليوم، قوله: إن "موجات جديدة من الفيروس تظهر مجددا وإن الفيروس لم يقترب من نهايته، في الوقت الذي يتعين فيه التصدي له".
وأضاف: إنه "مع ازدياد حالات الدخول إلى المستشفى وتفشي الإصابات بكورونا، يتحتم على الحكومات فرض تدابير مجربة مثل ارتداء الأقنعة، وتحسين التهوية وبروتوكولات الفحص والعلاج".
الجدير ذكره أنه أصيب نحو 549.9 مليون نسمة بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و767 ألف و857 حالة وفاة.
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