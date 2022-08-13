نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنسيق الكليات المرحلة الاولى 2022 ودرجات الالتحاق بكليات الطب والآثار والعلوم لطلبة الثانوية العامة من موقع التنسيق tansik.digital.gov.eg الشغال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق الكليات المرحلة الاولى 2022، انطلق الخميس الماضي تنسيق الكليات المرحلة الاولى 2022 على مستوى المحافظات المصرية للطلبة الناجحين في المرحلة الثانوية العامة هذا العام، وعليه فقد تمكن أكثر من 50 ألف طالب وطالبة من التسجيل في تنسيق المرحلة الاولى 2022 عبر موقع التنسيق الالكتروني، وذلك عن طريق تسجيل 75 رغبة كاملة في الاستمارة الالكترونية التي تظهر أمامهم، ويستمر التسجيل حتى الإثنين 18 أغسطس 2022 وفقا لتصريحات وزارية، ومعا سنتعرف على الحد الادنى للقبول بكل الكليات للعام الدراسي 2022/2023.

تنسيق الكليات المرحلة الاولى 2022

وتنسيق الكليات المرحلة الاولى 2022 جاء مرتفع إلى حدا ما مقارنة بتنسيق العام الماضي، حيث جاء مرتفع بواقع 2% لكافة الشعبة على الرغم من انخفاض مجاميع الطلاب هذا العام، نظرا لتطبيق نظام جديد في الامتحانات وهو نظام “البابل شيت”، علاوة على وجود أجزاء صعبة في امتحانات بعض المواد مثل مادتي “التاريخ والفيزياء”، ويقدر اجمالي عدد الطلاب الذين سيسجلوا في المرحلة الاولى من التنسيق بنحو نحو 117 ألفًا و758 طالبًا وطالبة، قد حصلوا على الحدود الدنيا من كافة الشعب:

الحد الأدني للمرحلة الاولى من تنسيق شعبة علمي علوم: 365 درجة بنسبة نجاح 89.02% فأكثر، ويصل عدد طلاب تلك المرحلة إلى 22 ألفًا و475 طالبًا وطالبة.

الحد الأدني للمرحلة الاولى من تنسيق شعبة علمي رياضة: 341 درجة بنسبة نجاح 83.17% فأكثر، ويصل عدد طلاب تلك المرحلة إلى 15 ألفًا و220 طالبًا وطالبة.

الحد الأدني للمرحلة الاولى من تنسيق شعبة أدبي: 264.5 درجة بنسبة نجاح 64.51% فأكثر، ويصل عدد طلاب تلك المرحلة إلى 80 ألفًا و63 طالبًا وطالبة.

تنسيق كليات المرحلة الاولى 2022

واليكم مؤشرات تنسيق كليات المرحلة الاولى 2022 وفقا لتنسيق العام الماضي:

كلية طب قناة السويس بالإسماعيلية 375.0 كلية طب السويس 374.0 كلية طب أسنان الزقازيق 374.0 كلية طب الفيوم 374.0 كلية طب أسنان طنطا 374.0 كلية طب أسنان الإسكندرية 373.5 كلية طب أسيوط 373.0 كلية طب أسنان كفر الشيخ 373.0 كلية طب بني سويف 373.0 كلية طب المنيا 373.0 كلية طب الأقصر 372.0 كلية طب دمياط 372.0 كلية طب أسوان 372.0 كلية طب الوادي الجديد 372.0 كلية طب أسنان عين شمس 372.0 كلية طب أسنان أسيوط 370.0 كلية طب أسنان المنيا 370.0 كلية علاج طبيعي كفر الشيخ 368.0 كلية علاج طبيعي بنها 367.0 كلية صيدلة المنصورة 367.0 كلية صيدلة جنوب الوادي 367.0 كلية علوم الإسكندرية 340.0 كلية علوم الزقازيق 340.0 كلية معهد فني صحى طنطا 340.0 كلية هندسة المنوفية بشبين الكوم 340.0 كلية ألسن عين شمس 339.0 كلية سياسة واقتصاد بني سويف 339.0 كلية تمريض المنصورة 339.0

تسجيل تنسيق كليات المرحلة الاولى 2022