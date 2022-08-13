نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الان … تنسيق الجامعات المرحلة الاولى لكل الشعب الادبى وعلمى فى جميع المحافظات على موقع التنسيق الالكترونى في المقال التالي

عمر شويل - جدة الان … تنسيق الجامعات المرحلة الاولى لكل الشعب الادبى وعلمى فى جميع المحافظات على موقع التنسيق الالكترونى ، ننشر لكم اليوم تنسيق القبول بالجامعات المرحلة الاولى لكل الشعب الادبى والعلمى فى جميع المحافظات عبر الموقع الرسمى لبوابة مصر الرقمية وخاصة موقع التنسيق الالكترونى حيث يبحث كل الطلبة والطالبات وكذلك اولياء الامور حول تنسيق المرحلة الاولى للقبول بالجامعات عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى حيث بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة تم وضع مؤشرات رسمية للتنسيق فى الفترة السابقة الخاصة بالمرحلة الاولى منه لكل الطلبة فى جميع المحافظات وتم بالفعل الاعلان عن فتح باب التسجيل للقبول وحجز الاماكن الخاصة بالطلبة فى كافة الجامعات المصرية

مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى لكل الشعب

عبر موقعكم ثقفنى نيوز ننشر لكم كل الامور الخاصة بمؤشرات تنسيق المرحلة الاولى لكل الشعب الادبية والعلمية حيث تم الاعلان عن درجات القبول لكل الشعب من قبل وزارة التعليم العالى بدرجات ونسب مئوية تصل الى 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر للشعبة العلمية وكان عدد الطلاب هو : 22475 طالب وطالبة وبلغ عدد طلاب الشعبة الهندسية الى 15220 طالب وطالبة بنسبة 83.17% و 341 درجة فأكثر اما الشعبة الادبية فبلغ عدد الطلاب هو 80063 طالب وطالبة بنسبة بنسبة 64.51% و 264.5 درجة فأكثر باجمالى عدد 117758 طالب وطالبة وفقا للحدود الدنيا للمرحلة الأولى للتنسيق وهذه هى الدرجات المخصصة والتى تم وضعها لتنسيق المرحلة الاولى من الجامعات وبدء فتح باب التسجيل الرغبات فى الفترة السابقة لكل الطلاب للتسجيل فى موقع تنسيق الالكترونى منذ يوم الخميس الماضى 11 اغسطس ولمدة 5 ايام

طريقة تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الاولى للقبول بالجامعات

ننشر لكم الطريقة المباشرة التى تساعدكم فى التسجيل رغبات القبول بالجامعات المرحلة الاولى لكل الشعب عبر الموقع الرسمى للتنسيق الالكترونى التابع لموقع بوابة مصر الرقمية والطريقة هى :-