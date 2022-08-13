نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط قرض ربات المنازل من بنك التنمية الاجتماعية والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط قرض ربات المنازل من بنك التنمية الاجتماعية التى أعلنت عنه وفقا للشروط يجب توافرها فى المتقدمين على قرض الترميم من ربات البيوت كذلك الطلاب لترميم البناء الخاص بهم، ويعتبر البنك أحد الركائز الحكومية الهامة في مجال تقديم برامج التمويل الميسرة لمواطنين لبدء في البناء إضافة لدعم المشاريع الصغيرة، غير ان بنك التنمية الاجتماعية يقدم العديد من القروض للمواطنين بالمملكة ومنها تمويل لرواد الأعمال وقرض الأسرة وشروط تمويل الخريجين وغيرها الكثير، كما يتم تقديم الأوراق اللازامة للحصول على القرض بعد توافر الشروط التى حددها البنك لقرض الترميم الذى يعد من اهم القروض المتاحة للأسر محدودة الدخل والمنخفض لمساعدتهم فى أعادة بناء البيوت او أنشاءها.

كما البنك كذلك يوفر القروض التي تجعل الشباب باستطاعتهم عمل مشروعات ذلك يكون فرصة كبيرة من أجل توفير فرص عمل لمجموعة كبيرة من الشباب، ويوفر قروض مالية من أجل شراء السيارات للعمل عليها كسائق خاص، وأيضًا توفير الحافلات الكبيرة التي تستخدم في نقل الطلاب للمدارس.

شروط قرض ربات المنازل من بنك التنمية الاجتماعية

من أجل أن يحصل المواطن على قرض الزواج الذي يقدمه بنك التسليف والادخار يجب أن يتوفر لدى المتقدم للحصول على القرض تلك الشروط:

ألا يزيد عمر الفرد عن 70 سنة والكفيل عن 55 عاما. لا يزيد دخل الفرد الشهري عن 12,500 ريال. يجب تقديم صك ملكية المنزل لطالب التمويل الحد الأدنى لعمر المنزل هو (5) سنوات ويكون مضى على انتقال ملكية العقار سنة واحدة. يجب أن يكون مضى مدة لا تقل عن 8 سنوات من صرف التمويل السابق إذا تقدم الفرد للحصول على تمويل لنفس العقار. ألًا يزيد مساحة أرض المبنى المراد ترميمه عن ألف متر ويصل تمويل ترميم المنزل إلى 18 ألف ريال. يكون الحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل الشعبية ثلاثين ألف ريال. يكون الحد الأعلى لتمويل ترميم المنازل المبنية بالخرسانة المسلحة (60.000) ستين ألف ريال.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل الترميم