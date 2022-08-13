نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here الآن درجات تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022 عبر موقع التنسيق للقبول بالكليات لطلاب العلمي والادبي في المقال التالي

عمر شويل - جدة درجات تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022، عمليات بحث تتزايد بشكل كبير حول درجات تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022 التي تم الاعلان عنها خلال الفترة الماضية، حيث سيظل التسجيل في تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022 مستمر حتى السابعة مساءا في يوم الاثنين القادم، وتقوم معامل الحاسب الآلي التابعة للجامعات يوميا باستقبال الطلاب الحاصلين على الحد الادنى لتلك المرحلة من أجل تسجيل رغباتهم أوتعديلها بشكل الكتروني سهل وميسر خلال أقل من ساعة، بشرط اتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامتهم، وسنكشف لكم خلال السطور القادمة درجات القبول في كليات تنسيق المرحلة الاولى 2022، فتابعونا.

درجات تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022

وقد تم الكشف عن تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022 من قبل وزارة التعليم العالي، عن طريق عقد مؤتمر برئاسة السيد الوزير خالد عبد الغفار لتوضيح الحد الادنى للقبول في كليات المرحلة الاولى 2022 لخريجي الثانوية العامة من الشعبة الادبية والعلمية، حيث أن هناك الالاف الطلاب سيتمكنوا من الالتحاق بكليات القمة كالطب والهندسة والاعلام والآثار وغيرهم بعدما تفوقوا في نتيجة الثانوية العامة، واليكم الحد الادنى للقبول في تنسيق المرحلة الاولى 2022 لكل الشعب:

الشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر.

الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الاولى 2022

والآن ستقوم أسرة “ثقفني” بشرح خطوات التسجيل في تنسيق المرحلة الاولى 2022 عبر موقع التنسيق الالكتروني الرسمي المعتمد من قبل الحكومة المصرية، حيث يمكنك الدخول في أي وقت إلى الموقع لتسجيل رغباتك للالتحاق بمختلف الكليات، أو التوجه إلى معامل التنسيق التابعة للجامعات من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، مع الحرص على ارتداء الكمامة الطبية ومعك استمارة النجاح والبطاقة الشخصية، واليكم شرح طريقة التسجيل في تنسيق الكليات المرحلة الاولى 2022:

قم بزيارة موقع التنسيق الالكتروني.

قم بالضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة 2022.

اختر التسجيل في تنسيق المرحلة الاولى 2022.

قم بادخال رقم جلوسك والرقم السري بشكل صحيح وكامل.

اضغط على كلمة “التالي”.

تأكد من صحة البيانات التي ستظهر لك.

ابدء الآن في تسجيل رغباتك.

من المقرر أن يتم اسدال الستار على التسجيل في تنسيق الجامعات المرحلة الاولى 2022 بعد ساعات قليلة من الآن، حتى يتم اعلان نتيجة اولى مراحل التنسيق الكترونيا، ويمكنك معرف كليتك وجامعتك الجديدة حينها من خلال زيارة الموقع الموضح اعلاه، ومن ثم طباعة خطاب الترشيح والتوجه به إلى الكلية لتقديم أوراقك ودفع المصروفات المطلوبة قبل بدء العام الجامعي الجديد.