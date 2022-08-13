الجبل الأسود تعلن الحداد الوطنى بعد مقتل 10 أشخاص

جدة - نرمين السيد - ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن المهاجم استخدم بندقية صيد ليقتل طفلين وأمهما حيث كانوا يعيشون كمستأجرين فى منزله. ثم انطلق إلى الشارع وأطلق الرصاص عشوائيا على 13 شخصا، قتل منهم 7 أشخاص. وذكرت قناة "أر تى سى جى" الرسمية أن المسلح البالغ من العمر 34 عاما لقى مصرعه فى معركة مع الشرطة. وتقع المدينة التى شهدت الحادث على مسافة 36 كيلومترا غربى بودجوريتشا، العاصمة الحالية للدولة البلقانية الصغيرة. نقل التلفزيون عن شهود عيان أن المهاجم كان يطلق النار عشوائيا على المارة فى الشارع بما فى ذلك الأطفال. نقل أربعة من المصابين إلى مستشفى فى ستينى، بينما نقل اثنان آخران إلى المركز الطبى فى بودغوريتشا.

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