الحرس الوطنى التونسى يحبط 12 عملية هجرة غير شرعية

جدة - نرمين السيد - أعلن المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى، عن إحباط 12 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة الليلة الماضية وإنقاذ 184 مجتازًا، وذلك فى إطار التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية.





وأضاف المتحدث، فى بيان اليوم السبت، أنه فى إطار العمليات الاستباقية تمكنت وحدات الحرس الوطنى العاملة بالمنستير والمهدية من إلقاء القبض على خمسة أشخاص بصدد التحضير للقيام بعملية اجتياز للحدود البحرية خلسة. وأوضح المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى أنه باستشارة النيابة العمومية أذنت باتخاذ ما يتعين بشأن المذكورين.

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