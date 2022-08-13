العالم اليوم - فيديو.. رد فعل رونالدو بعد تلقي "مان يونايتد" هدفين سريعين

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. رد فعل رونالدو بعد تلقي "مان يونايتد" هدفين سريعين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 أغسطس 2022 08:16 مساءً - رصد مقطع فيديو نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وهو يحفز زملاءه بعد استقبال شباكهم هدفين في أول ربع ساعة من المباراة أمام برينتفورد.

وأنهى "مان يونايتد" الشوط الأول ضد برينتفورد، اليوم السبت، منهزما برباعية نظيفة. وجاءت الأهداف الأربعة في أقل من 25 دقيقة (د10 و18 و30 و35).

وبعد الهدف الثاني، الذي سجل في الدقيقة 18 بأقدام ماثياس يانسين، ظهر "الدون" وهو يحاول بخبرته رفع معنويات زملائه وتحفيزهم لتسجيل هدف واحد على الأقل.

وفشلت جهود النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما، حيث بدا فريق "الشياطين الحمر"، اليوم السبت، عاجزا عن العودة في المباراة.

يذكر أن مانشستر يونايتد خسر في الجولة الأولى على ملعبه أولد ترافورد، أمام برايتون بنتيجة هدفين مقابل واحد.