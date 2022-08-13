نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحب مسابقة الحلم.. أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم في المقال التالي

عمر شويل - جدة سحب مسابقة الحلم، أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم هي واحدة من الاستعلامات اليومية للكثير من متابعي برنامج الحلم الذي يتم بثه من خلال قناة إم بي سي مصر، حيث يقدم برنامج الحلم الإعلامي مصطفى الأغا الذي يعتبر أحد الإعلاميين المعروفين لدي العديد من المواطنين بجميع الدول العربية، وتعتبر مسابقة الحلم واحدة من المسابقات التي تقدم جوائز نقدية كبيرة تصل إلي مليون دولار يتم تقسيمها إلى عدد من الجوائز النقدية التي يتم توزيعها إلى جوائز للفائزين علي مراحل زمنية يحددها البرنامج، ويتم الاشتراك في المسابقة برسالة نصية من أي جوال، ليدخل كل مشترك السحب علي جوائز مسابقة الحلم، وسوف نوضح لكم أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم.

الدخول في سحب مسابقة الحلم

تسمح مسابقة الحلم بالاشتراك في المسابقة لجميع المواطنين والمواطنات من أي دولة عربية، حيث يتم الدخول في سحب المسابقة والدخول بالسحب الدوري المستمر طوال العام للجوائز النقدية، علي أن يتم ذلك من خلال بعض الخطوات التي تتم كالتالي:

يحتاج كل متسابق أن يقوم بشحن الرصيد الخاص بالجوال الذي يمتلكه.

ثم معرفة الرقم الخاص بالاشتراك في المسابقة وذلك للدولة التي يقيم بها.

يتم إرسال كلمة حلم أو كلمة dream علي الرقم الخاص بالبلد.

ثم سوف تقوم المسابقة بإرسال عدد من الأسئلة التي يتطلب الإجابة عليها.

في حالة الإجابة بشكل صحيح علي السؤال يتم دخول السحب الدوري للمسابقة.

وكلما تمت الإجابة علي عدد أكثر من الأسئلة كلما زادت فرص الفوز في المسابقة.

وبتنفيذ هذه الخطوات يكون قد تم تسجيل الدخول في مسابقة الحلم والاشتراك بها بطرقة صحيحة والعمل علي التأهل للفوز بأحد جوائز مسابقة الحلم الدولارية المتوفر الفوز بها لكل متسابق يدخل بالسحب.

ما هي أرقام مسابقة الحلم؟

حددت مسابقة الحلم عدد من الأرقام التي من خلالها يستطيع أي فرد عن طريقها الاشتراك في المسابقة، وفيما يلي أرقام رسائل مسابقة الحلم الذي يستطيع أي فرد الاشتراك بواسطتها:

من دولة المملكة العربية السعودية من الشبكات الأتية: زين 755505، موبايل 650444، ليبار 313131، فجين موبايل 300300، الثريا 0088216101074.

الاشتراك في الحلم من دولة مصر يكون الاشتراك من خلال الشبكات الأتية: اتصالات 95450، فودافون 95450، أورانج 95450.

من دولة الكويت يتم الاشتراك في الحلم من خلال هذه الأرقام التالية: زين 96922، فيفا 50640، جي إس إم 4141.

يتم الدخول من دولة الإمارات يتم الدخول في سحب الحلم بالأرقام التالية: الاتصالات 6070، دو ‏ 3636.

من المغرب يتم الدخول في جوائز مسابقة الحلم من خلال هذه الأرقام: نوي 9669، أورانج 9669.

من العراق يتم الاشتراك في الحلم بهذه الأرقام: الخلية الآسيوية 2266، كورك 2180، زين 2833 120.

من دولة الأردن الهاشمية يتم الدخول في مسابقة الحلم بهذه الأرقام: أورانج 98880، أمنية 98858، زين 98858 70.

من خلال دولة تونس يكون الاشتراك برسالة علي هذه الأرقام: اتصالات تونس 85988، اوريدو 85988، اورانج 85988.

من موريتانيا يمكن الاشتراك عبر هذا الرقم التالي: موريتل ‏ 1559.

الاشتراك من دولة سوريا هناك فرصة للاشتراك من خلال هذه الأرقام: إم.تي.إن 1736، سوريال 1736.

رقم المشاركة من الدول الأخري

يستطيع جميع المتسابقين الاشتراك في مسابقة الحلم والدخول في سحب الجوائز الخاص بالمسابقة، وخاصة للدول التي لا يوجد لها رقم مشاركة خاصة بها، وقد تم توفير المشاركة لهم من خلال الرقم الدولي التالي/ 0088216101092 :GSM وهذا الرقم في حالة عدم توافر أرقام لبلد معين من أي دولة يقيم بها المتسابق.

ما هي طريقة سحوبات الحلم؟

تعمل المسابقة علي تحديد الفائز من خلال سحب عشوائي، حيث يدخل المشتركون الذين أرسلوا رسالة واحدة في الأقل خلال الزمن الخاص بالسحب، وممن عملوا علي تفعيل مشاركاتهم أو عبر تجميع الفرص من خلال التطبيق، حيث أن السحب يتم بعدد الفرص التي قد حصلوا عليها حتى تمام الساعة 23:59:59 في يوم السحب، حيث يتم تسجيل كل فرصة قد حصل عليها المشترك من خلال قاعدة البيانات الخاصة بالمشترك من خلال مدخل جديد أي تساوي (فرصة سحب)، فعلى سبيل المثال، المشترك الذي حصل على 10 فرص سوف يتكرر رقمه بالسحب عشر مرات ومن يحصل على 100 فرصة يتكرر الرقم الخاصة به 100 مرة في السحب على الجوائز الخاصة بالمسابقة.