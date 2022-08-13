نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور ومواصفات هاتف شاومي مكس فولد 2 الجديد القابل للطي مع Xiaomi MIX Fold منافس جالكس زد فولد 4 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتناول اليوم مع زوارنا الكرام الهاتف الجديد والأحدث إصداراً من قبل شركة شاومي وذلك بعدما اعلنت الشركة عن استعدادها لاطلاق الإصدار الأخير القبال للطي شاومي مكس فولد 2 صاحب المميزات الرائعة بخلاف الاصدارات السابقة، فكما تعودنا من شركة شاومي أن تترك بصمتها على كل اصدار جديدا لها وذلك من خلال التصميم الأنيق مع مواصفات مميزة مقابل سعر الهاتف يجعله هو الرائد والاكثر طلبا عند نزولع بالاسواق العربية، ومن هذا المنطلق نستعرض مع كل زوارنا الكرام كافة الأخبار المتعلقة حول هاتف وهو يعد المنافس الاقوي لهاتف جالكسي زد فولد 4.

مواصفات هاتف شاومي مكس فولد 2

من المقرر أن تطلق شركة شاومي الهاتف الجديد بإصدارين وهما شاومي مكس فولد 4 وجالكس زد فيب 4، في شهر اغسطس الجاري تحديدا اليوم العاشرة منه، وبعد نزول الهاتف بالاسواق العربية تستعد الشركة لتشويق عشاق علامتها التجارية من الافصاح عن الاصدار التالي وهو Xiaomi MIX Fold 2.

مواصفات هاتف Xiaomi MIX Fold 2

حسب التوقعات أن هاتف Xiaomi MIX Fold 2 الجديد الذي يؤهل حاليا حتي يتم انطلاقه بعد اثظار اخيه شازمي مكس فولد 4 بالاسواق، أنه الهاتف يأتي بتحسينات عديدة من حيث الكامير والشاشة والتصميم الخارجي مع التقنيات الداخلية.

ووفقا لما تم تداوله في بعض المواقع المهتمه بشأن التكنولوجيا وخاصة الهواتف الذكية أن هاتف Xiaomi MIX Fold سيأتي مع تصميم أنحف قليلا عن السابق، وعن الشاشة سيكون الإطار الخاص بها أنحف والشاشة ذاتها ستصبح اوسع عن الاصدار السابق، مع كاميرا أمامية مجهزة بأعلي دقة داهل ثقب بالحهاز أمامي للالتقاط الصور السلفي والفيديوهات.