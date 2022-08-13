نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Now تنسيق المرحلة الاولى 2022 للكليات والحد الادنى للقبول بجميع الجامعات عبر موقع التنسيق ادبي وعلمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تنسيق المرحلة الاولى 2022 للكليات، يتزايد البحث من قبل الطلاب حول تنسيق المرحلة الاولى 2022 للكليات بالتزامن مع انطلاق تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الالكتروني صباح اليوم، حيث مازال البحث مستمر حول مؤشرات تنسيق المرحلة الاولى 2022 للكليات بكافة الجامعات حتى يتعرف كل طالب على الكلية التي من المتوقع أن يتم ترشيحه إليها وفقا لمجموعه في المرحلة الثانوية العامة، وخلال السطور القادمة سنتعرف معا على مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2022 لكليات الشعبة الادبية والعلمية.

تنسيق المرحلة الاولى 2022 للكليات

وقد تم الكشف عن تنسيق المرحلة الاولى 2022 للكليات خلال الأيام الماضية من قبل السيد خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الذي كشف عن الحد الادنى لتنسيق المرحلة الاولى 2022 بعد يوم من ظهور نتيجة المرحلة الثانوية، وقد جائت درجات التنسيق مختلفة عن العام الماضي للأدبي وعلمي علوم وعلمي رياضة، وكانت الوزارة قد حددت الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى 2022 على النحو التالي:

تنسيق المرحلة الاولى 2022 شعبة علمي علوم: أن يكون الطالب حاصل على 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

تنسيق المرحلة الاولى 2022 شعبة علمي رياضة: أن يكون الطالب حاصل على 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

تنسيق المرحلة الاولى 2022 شعبة الأدبي: أن يكون الطالب حاصل على 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر.

التسجيل في تنسيق المرحلة الاولى 2022

ويمكنك التسجيل في تنسيق المرحلة الاولى 2022 عبر موقع التنسيق الالكتروني التي حددته الوزارة، سواء من خلال الدخول إليه من المنزل أو التوجه لمعامل التنسيق التابعة للجامعات المختلفة، والآن سنشرح خطوات التسجيل:

يجب على الطلاب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني.

الآن قم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

يقوم الطالب بإدخال رغباته بالترتيب الذي يراه مناسب لمجموعه، مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي المخصصة.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022 للكليات

والآن سنتعرف على مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022 للكليات للشعب الثلاثة:

الدراسات الاقتصادية و العلوم السياسة الإسكندرية 352.0.

تنسيق الكليات اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 348.0

سياسة واقتصاد السويس 349.0.

سياسة واقتصاد بني سويف 344.0.

تنسيق الكليات ألسن عين شمس 339.0

ألسن كفر الشيخ 350.0.

ألسن عين شمس 340.0.

ألسن الفيوم 339.0.

ألسن جنوب الوادي فرع الغردقة 334.0.

ألسن بني سويف 335.0.

ألسن أسوان 333.0.

ألسن المنيا 333.0.

ألسن سوهاج 332.0.

ألسن الأقصر 331.0.

إعلام القاهرة 339.0.

إعلام المنوفية 336.0.

إعلام بني سويف 330.0.

تنسيق الجامعات 2022

إعلام وتكنولوجيا اتصال السويس 329.0.

إعلام جنوب الوادي 326.0.

آثار القاهرة 328.0.

آثار الزقازيق بصان الحجر 332.0.

آثار دمياط 330.0.

آثار عين شمس 329.0.

آثار و لغات مطروح 325.0.

آثار الفيوم 325.0.

آثار أسوان 324.0.

آثار الأقصر 323.0.

آثار سوهاج 322.0.

الإعاقة والتأهيل الزقازيق 329.0.

كلية طب القاهرة 380.0

كلية طب عين شمس 378.0

الطب بجامعة أسيوط 373.0

كلية طب الأسنان عين شمس 372.0

طب الأسنان القاهرة 372.0

كليةطب الأسنان أسيوط 370.0

الطب البيطري القاهرة 356.0

كلية طب بيطري أسيوط 356.0

علاج طبيعي القاهرة 366.0

صيدلة أسيوط 364.0

صيدلة القاهرة 364.0

صيدلة عين شمس 363.5

حاسبات ومعلومات عين شمس علوم 354.0

حاسبات ومعلومات أسيوط علوم 353.0

هندسة القاهرة 356.0

هندسة أسيوط 327.5

هندسة عين شمس 349.0

اقتصاد وعلوم سياسية القاهرة 348.0.

ألسن عين شمس 339.0.

علوم أسيوط 338.0.

علوم عين شمس 336.0.

علوم بنات عين شمس 332.0.

مازال البحث مستمر تنسيق المرحلة الاولى 2022 للكليات بالتزامن مع عدم انتهاء فترة التسجيل، حيث يريد كل طالب معرفة الكلية التي تتناسب مع مجموعه سواء كان تابعا للشعبة العلمية أو الادبية، وقد قدم موقع التنسيق الحد الادنى للقبول بالكليات في المرحلة الاولى بكافة الجامعات صباح اليوم، ليكون بمثابة دليل للطالب قبل تسجيل رغباته.

أيام قليلة جدا هي من تفصلنا عن إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الاولى 2022 لطلاب الشعبة العلمية والادبية من الناجحين في شهادة الثانوية العامة الدور الاول، وبعدها يتم طباعة اخطار الترشيح والتوجه به إلى الكلية التي تم ترشيحك إليها، وبحوزتك بطاقتك الشخصية حتى يتم الاستعلام عن الأوراق المطاوبة والقيام بكافة الإجراءات الخاصة بالتقديم قبل بدء العام الجامعي الجديد في الأول من أكتوبر.

لا يزال البحث مستمر حول تنسيق الكليات المرحلة الاولى 2022 حتى تلك اللحظة، حيث صرحت وزارة التعليم العالي أن حتى الآن قام أكثر من 20 ألف طالب بتسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الالكتروني المخصص لذلك، على أن يتم اغلاق باب تسجيل الرغبات في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الاثنين القادم، استعدادا للإعلان النتيجة الكترونيا.

مازال بامكان كل الطلبة الحاصلين على الحد الادنى للتنسيق من التسجيل في تنسيق المرحلة الاولى 2022 للكليات عبر اتباع الخطوات السابقة، علما بأنه يجب على الطلاب البدء في تسجيل الكليات التي تتناسب مع مجموعه ورغباته أولا، على أن تقع في نطاقه الجغرافي، ويمكنك معرفة كليتك التي تم ترشيحك إليها خلال الأسبوع الجاري بمشيئة الله.

لا يزال البحث مستمر بشكل مكثف حول تنسيق المرحلة الاولى 2022 للكليات الذي سيستمر التسجيل فيه من قبل طلاب الثانوية العامة حتى السابعة من مساء يوم الاثنين القادم، والذي يعد أخر موعد للتسجيل أو تعديل الرغبات المسجلة سابقا، كما يقوم الطالب بتسجيل رغباته بنفسه ويمكنه مراجعتها وطباعتها لتكون هناك نسخة معه يطلع عليها في أي وقت.