نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقشير وتبييض الجسم مثل القشطة بصابونة دوف والنشا الرهيبة لتبييض وتقشير الجسم كله في المقال التالي

عمر شويل - جدة إسمرار بشرة الجسم من الأشياء المزعجة وتعتبر من المشاكل الكبيرة ونجد العديد من الفتيات والسيدات الذين يعانون من هذه المشكلة وكذلك توجد مناطق كثيرة بالجسم تكون شديدة السواد ومن ضمنها هي منطقة البيكيني ومنطقة تحت الإبط وأيضا الركب والأكواع، وهذا اللون يظهر نتيجة عدم تقشير بشرة الجسم بإستمرار حيث أن تراكم خلايا الجلد الميت عليه يكون لون البشرة غامق وبالتحديد في المناطق الحساسة ولكي نقوم بتفتيح الجسم نجد العديد من السيدات يفضلون الذهاب إلى مراكز التجميل ليستخدمون الليزر فهو له دور كبير جدا في تبييض بشرة الجسم وبشكل سريع جدا، وأيضا يجعل لون البشرة موحدة ولكن هذا الليزر يسبب للجلد ضرر كبير وكذلك يصيب الإنسان ببعض الأمراض الخطيرة تحت الجلد لذلك ينصح بعدم إستخدامه، فقد نجد عدد آخر من الفتيات يستعملون كريمات التفتيح فهي تعمل على تفتيح الجسم وكذلك المناطق الحساسة وتوجد أنواع عديدة من الكريمات وتباع بأسعار متفاوتة ولكن تحتوي هذه الكريمات على مواد كيميائية تضر بشرة الجسم، ولكن من الأفضل أن نقوم بإستخدام الوصفات الطبيعية فهي قادرة على تبييض الجسم والمناطق الداكنة حيث أن هذه الوصفات تتكون من عدة مكونات طبيعية متوافرة في كل مطبخ، وهذه الوصفات تكون بسيطة ولا تتطلب إلى تكاليف أو جهد لعملها وكذلك يكون لها مفعول سريع وتأثيرها يدوم لفترة طويلة جدا، وبجانب هذا يكون لها تأثير إيجابي وفعال ونتيجتها تظهر في خلال فترة قصيرة جدا.

من أسرع الإستخدامات التي تساعد على تبييض بشرة الجسم في أسرع وقت ممكن هي الصابون فهو يباع في معظم المحلات ويكون له أنواع عديدة وأسعار مختلفة، ولكن الصابون الجاهز قد يحتوي على مواد ممكن أن تضر أو تتلف الجلد لذلك من الأفضل أن نقوم بعمل صابونة طبيعية في المنزل مثل صابونة دوف والنشا.

مكونات صابونة دوف والنشا لتبييض الجسم

صابونة دوف.

كوب واحد كبير من الماء الفاتر.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

طريقة عمل صابونة دوف والنشا لتبييض الجسم