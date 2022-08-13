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عمر شويل - جدة أسئلة المطابقة الشخصية للمرشحين لشغل وظائف جدارة التعليمية المختلفة 1444 التابعة لوزارة التعليم في المملكة السعودية و اهم وابرز التفاصيل حول أسئلة المقابلة الشخصية و خطوات الإجابة عن تلك أسئلة المقابلة من خلال نظام الإدارة الإلكترونية خاصة وأن وزارة التعليم أعلنت أسماء المعلمين المرشحين مبدئيا لشغل ما يصل إلى نحو 11547 وظيفة تعليمية.

أسئلة المطابقة الشخصية للمرشحين لشغل وظائف جدارة التعليمية 1444 للوظائف

أسئلة المقابلة الشخصية جدارة التعليمية

بعد أعلان وزارة التعليم عن أسماء جميع المقبولين من المعلمين والمعلمات للوظائف التعليمية المختلفة و بلغ عددهم نحو 11,547 وظيفه بنظام التعاقد الرسمي لكافة أنحاء مناطق المملكة السعودية للعام الدراسي الحالي 1444 يتساءل العديد منهم من الرجال والنساء عن أسئلة المقابلة الشخصية من أجل شغل وظيفة تعليمية قبل البدء في دخول اختبار وظائف إدارة التعليمية 1444 بمختلف التخصصات حيث تعد هذه الاختبارات بمثابة تمهيد لاختبار ما بين مرشحين بعد توافر كافة المتطلبات والشروط المحددة الخاصة بالوظيفة في مقر أدارت التعليم خلال المدة المحددة.

أسئلة المقابلة الشخصية لتخصص ( اللغة الانجليزية)

أسئلة اختبارات المطابقة للمرشحين

إليكم أهم أسئلة المقابلة الشخصية قبل دخول اختبار الوظائف التعليمية جدارة 1444 حيث يتساءل عدد كبير من المواطنين في المملكة السعودية عن أسئلة اختبارات المقابلة الشخصية والتي سوف تواجه كل مرشح من مرشحين الوظائف التعليمية التابعة لوزارة التعليم السعودي ويتم ذلك بشكل إلكتروني من خلال حساب كل متقدم في نظام وظائف جدارة إلكترونية التابع إلى منصة مسار لبدء اختيار المرشحين خلال المدة ما بين 16 محرم الجاري وتنتهي إلى 27 محرم 1444.

الأسئلة التربوية:



للعلم.. توجد أسئلة اخرى وهي أسئلة التخصص لذلك يجب مراجعة المناهج الدراسية للصفوف التعليمية في مادة التخصص.

شروط الوظائف التعليمية 1444

يوجد عدة شروط يجب استفتائها في كل متقدم أو مرشح لجميع المتطلبات من بينها الأتي:

بطاقة الأحوال.

السجل الأكاديمي.

أصل وثيقة التخرج الجامعية بالإضافة إلى نسخة منها.

أصل من شهادة الدبلوم التربوي بالإضافة إلى نسخة منها في حال أن وجدت.

الرخصة المهنية.

سوف تتم جميع المقابلات الشخصية خلال مقر الإدارة التعليمية الرسمية التابعة لها وليس في الخدمة المدنية وسوف يصل لكل مرشح من المعلمين موعد ومقر المقابلة في رسالة نصية على الهاتف الخاص به بالإضافة إلى مصوغات واشترطات الوظيفة في اجتياز المقابلة الشخصية والفحص الطبي مع توافر جميع الشروط المطلوبة لكل تخصص من الوظائف التعليمية.