تويتر تحظر حساب الحرس الثوري الإيراني

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 أغسطس 2022 07:26 مساءً - أصدرت شبكة التغريدات العالمية "تويتر" قرارًا يقضي بحظر الحساب الرسمي للحرس الثوري الإيراني باللغة الفارسية في تصرف وصفه نشطاء وسياسيون بـ “ذبح العصفور الفارسي لطهران”.

وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" عبر حسابها على تطبيق "تليجرام"، أن شبكة تويتر الاجتماعية قامت بحظر حساب المستخدم الذي ينتمي إلى الحرس الثوري ضمن سياستها مواجهة الترويج للعنف.

والحرس الثوري مصنف على لائحة الجماعات الإرهابية في الولايات المتحدة، واتخذ هذا القرار الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2019، على خلفية مشاركة ميليشيات الحرس الثوري بنشاط في تمويل الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وعلى الرغم من أن السلطات الإيرانية تحجب منصات التواصل الأجنبية على غرار فيسبوك وتويتر منذ عام 2009، إلا أن كبار المسؤولين من بينهم المرشد علي خامنئي، يستخدمون هذه الشبكات الاجتماعية.

وفي سياق آخر، رفض روبرت مالي، الممثل الخاص للولايات المتحدة لشؤون إيران، ادعاء مجلة بوليتيكو بشأن تخفيض عقوبات الحرس الثوري الإيراني، وإصدار إذن للمواطنين غير الأمريكيين للتعامل التجاري مع أفراد الشركات المرتبطة بهذه المليشيات.

وقال مالي، في تصريحات إعلامية: "لم ولن نتفاوض بشأن ما يجب أن تفعله الشركات الأوروبية أو الشركات الأخرى إذا أرادت القيام بأعمال تجارية مع إيران، ويجب عليهم احترام عقوباتنا".

كانت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية قد ذكرت أن مؤامرة إيرانية لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، تعقد اقتراب الرئيس جو بايدن من إعادة إحياء الاتفاق النووي.

المجلة الأمريكية أكدت أن الأنباء التي وردت هذا الأسبوع بتوجيه وزارة العدل اتهامات لعميل إيراني في مخطط مشتبه به لقتل بولتون، تقود إلى مطالبات متجددة في واشنطن لبايدن بالتخلي عن محادثات النووي.

وتأتي قضية بولتون عقب اعتقال رجل يشتبه في أنه كان جزءًا من مساع إيرانية لاختطاف الناشطة ومسيح علي نجاد، الأمريكية من أصل إيراني التي تنتقد النظام في طهران.

ولا يزال فصيل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في أمريكا يعتبر أن الحكومة الإيرانية لا يمكن الوثوق بها ببساطة وأن أي صفقة مع طهران يجب أن تغطي جرائمها بما يتجاوز الطموح النووي.

بعض منتقدي النظام رأوا كذلك أنه يجب على الولايات المتحدة أن ترفض منح التأشيرة للرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، حال أراد حضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الشهر المقبل.