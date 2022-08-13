الجزائر ترفع من حالة التأهب القصوى تفاديا لوقوع حرائق

جدة - نرمين السيد - ودعت وزارة الزراعة الجزائرية -فى بيان اليوم السبت- كافة الجهات المعنية بتنفيذ مخطط الوقاية ومكافحة حرائق الغابات، على المستوى المركزى والمحلى، إلى ضرورة رفع مستوى اليقظة والجاهزية القصوى، ووضع كافة الأجهزة فى حالة تأهب للتدخل، ومواجهة أى ظرف طارئ خلال موسم الصيف الجارى.
وإلى جانب الأجهزة الأمنية والحماية المدنية، طالبت وزارة الزراعة بتكثيف الدوريات على مستوى كل المساحات الغابية فى إطار تنفيذ مخطط الوقاية من الحرائق.
كما أوصت مواطنيها، ولاسيما السكان المجاورين للغابات بضرورة التقيد بالإجراءات الوقائية اللازمة.
كانت الجزائر قد شهدت، فى شهر يوليو من العام الماضى، نشوب حرائق غابات ضخمة تسببت فى التهام عشرات الأفدنة، وخلفت عشرات الضحايا والمصابين.
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