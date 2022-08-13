مسئول تايوانى: انطلاق المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة قريبا

جدة - نرمين السيد - قال كبير المفاوضين التجاريين فى تايوان جون دينج، اليوم السبت، إنه "لن يطول الأمر" قبل بدء المفاوضات التجارية بين تايوان والولايات المتحدة فى إطار المبادرة التايوانية-الأمريكية التجارية للقرن الحادى وعشرين.





وأشار دينج -فى تصريحات لوكالة الأنباء التايوانية الرسمية "سى إن إيه"- إلى أنه مع استمرار العمل التحضيرى على الجانبين التايوانى والأمريكى كما هو مخطط له، فمن المتوقع أن تعلن البلدان قريبًا بدء المفاوضات رسميًا ثم تحديد موعد لها.

وفى السياق نفسه، كان نائب المساعد للرئيس الأمريكى ومنسق البيت الأبيض لمنطقة المحيطين الهندى والهادئ كورت كامبل، أعلن، أمس الجمعة، أن المسئولين فى واشنطن يطورون "خارطة طريق طموحة للمفاوضات التجارية" مع تايوان، والتى يعتزمون الكشف عن تفاصيلها خلال "الأيام القادمة".

وأوضح المفاوض التايوانى دينج أنه من المرجح أن تركز الجولة الأولى من المفاوضات على الموضوعات التى تتشارك فيها تايوان والولايات المتحدة وجهات نظر مماثلة، مثل القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، أو القضايا التى تمت مناقشتها بالتفصيل فى منظمة التجارة العالمية ومنتدى التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادئ "أبيك".

وأضاف دينج أنه من المأمول أن يتمكن الجانبان الأمريكى والتايوانى من اختتام المفاوضات قبل بدء قمة "أبيك" التى ستستضيفها الولايات المتحدة أواخر العام المقبل.

يذكر أن المبادرة التايوانية-الأمريكية التجارية للقرن الحادى والعشرين تم إطلاقها فى 1 يونيو الماضى، بهدف خلق مسار لكلا الجانبين للتفاوض والتوقيع على اتفاقية تجارية، على أن تناقش المفاوضات قضايا مثل سبل تسهيل التجارة التقليدية والتجارة الرقمية وجهود مكافحة الفساد، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وحماية البيئة، والاقتصادات غير السوقية.