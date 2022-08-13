نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتروحي للكوافير او البيوتي سنتر تانى اعملي بنفسك كرياتين النشا والخميرة لفرد الشعر شعرك هيكون ناعم زي الحرير في المقال التالي

عمر شويل - جدة كرياتين النشا والخميرة لفرد الشعر، يمكن لجميع السيدات الآن فرد الشعر في المنزل بكل سهولة ويسر دون الحاجة للذهاب إلى الكوافير وذلك عن طريق استخدام الخميرة والنشا، حيث أكدت عديد من الدراسات أن النشا والخميرة معاً لهما فاعلية كبيرة في تنعيم الشعر الخشن وفرد الشعر والقضاء على تجاعيد الشعر بواسطة الخميرة، وذلك لأن الخميرة تحتوي على عدد كبير من الفيتامينات المختلفة التي تعمل على تغذية بصيلات الشعر وتقوية الشعر

كرياتين النشا والخميرة لفرد الشعر

يمكنك الآن فرز الشعر المجعد بسهولة باستخدام الخميرة الفورية مع العسل الأبيض والنشا، وسوف نتعرف على خطوات عمل هذا القناع.

نحضر وعاء عميق ونضع به ملعقة كبيرة الحجم من العسل الأبيض مع ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية ويتم خلطهما جيداً حتى يتم التجانس.

نقوم بعد ذلك بوضع ملعقتين من اللبن الفاتر مع ملعقة كبيرة نشا ويتم التقليب حتى تتجانس جميع المكونات مع بعضهما ونحصل على عجينة ناعمة ولينة.

نقوم بتوزيع الخليط على الشعر المجعد بشكل كامل ونقوم بتغطية الشعر بالغطاء المخصص أو بواسطة كيس بلاستيكي.

يترك القناع على الشعر لمدة لا تقل عن ساعتين ثم يغسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو المناسب.

فرد الشعر المجعد بالخميرة وزيت جوز الهند والنشا

يمكنك الآن تحضير قناع الخميرة مع زيت جوز الهند والنشا بكل سهولة ويسر في المنزل، حيث تساعد تلك الوصفة في فرد الشعر المجعد بالإضافة إلى أنها تعمل على تنعيم الشعر وتغذيته وزيادة لمعانه، ويمكن القيام بتلك الوصفة من خلال الخطوات الأتية: