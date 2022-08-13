نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل سيتم إيقاف منصة مدرستي مع عودة الدراسة حضوريا في المدارس 1444؟ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تناقلت الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول إيقاف منصة مدرستي بالمملكة العربية السُّعُودية، فما حقيقة ذلك الأمر الذي أحدث جدلًا واسعا، وزاد الفضول لدي أولياء الأمور المهتمين بشأن منصة مدرستي وما تقدمه للطلاب من خدمات؛ لمعرفة حقيقة الوقف، حيث تعد منصة مدرستي من أهم المنصات التي أطلقتها وزارة التعليم بالمملكة في أثناء جائحة كورونا وذلك من اجل المساهمة في تيسير العملية التعليمية، وكان لها دورًا كبيرًا خلال هذه المدّة، وذلك لما قدمته المنصة من الكثير من الخِدْمَات التعليمية، والبرامج المرئية لكافة المقررات والمناهج التعليمية.

إيقاف منصة مدرستي

أوضح وزير التعليم الدكتور حمد بن أل الشيخ حقيقة إيقاف منصة مدرستي، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع إدارات وقطاع التعليم العام ومديري إدارات ومكاتب التعليم لمناقشة أمور التعليم ومدي الجاهزية والاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 1444هـ، وأكد على أن ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار حول توقف خدمات مدرستي ما هي إلا شائعات، وأكد علي استمرار عمل منصة مدرستي خلال العام الدارسي الجديد 1444 هـ لما لها من دور كبير في تطوير العملية التعليمية ولما قدمته من التقنيات الحديثة في التعلم عن بعد، وتجاوب الطلاب وأولياء الأمور مع المنصة.

خدمات منصة مدرستي

كشفت وزارة التعليم بالسعودية مجموعة خدمات أساسية توفرها منصة مدرستي، نوضحها إليكم كالتالي:

توفر كافة الكتب الدراسية الخاصة بجميع المراحل التعليمية.

توفر المنصة بنك أسئلة يوجد به ألف سؤال حتي يستطيع الطالب حلها حتي تساعدهم علي تطوير مستواهم الدراسي.

تضم وسائل تواصل بين الطلاب والمعلمين من أجل طرح الأسئلة ومناقشة كلّما يريد ون معرفته حول المناهج الدراسية.

تشمل الفصول الافتراضية وذلك يساعد الطلاب علي تطوير الحياة التعليمية لذلك.

تضم منصة مدرستي الاختبارات التعليمية وذلك حتى يتمكن من تحديد نِقَاط القوة والضعف لديه حتى يصبح مؤهل لاختبارات الفصول الدراسية النهائية.

توفر الفيديوهات التعليمية لذلك.

تضم الكثير من القصص والكتب التربوية باللغة العربية والإنجليزية وذلك بهدف تنمية اللغة لدى الطلاب.

تحتوي على الألعاب الرقمية التي تعمل على تنشيط ذكاء الطالب وقدراته حتي لا يشعر الطالب بالملل خلال استخدامها.

منصة مدرستي تسجيل الدخول

بعد توضيح حقيقة إيقاف منصة مدرستي، نعرض لكم تسجيل دخول منصة مدرستي كما يلي:

الدخول للموقع الرسمي منصة مدرستي. النقر على تسجيل الدخول. إدخال البيانات المطلوبة في تسجيل الدخول. إدخال كلمة المرور الخاصة بالحساب. الضغط على تسجيل الدخول.

في النهاية نكون أوضحنا حقيقة إيقاف منصة مدرستي، والخدمات التي تقدمها للطلاب، إضافة إلى ذلك طريقة تسجيل الدخول.