نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر التعديل الوزاري الجديد 2022.. تعديل 13 وزير جديد بالاسماء ومنهم وزير التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من المواطنين المصريين في الوقت الراهن عن التعديل الوزاري الجديد 2022 وعن أسماء الوزراء الجدد بعد التعديل الوزاري الذي طرأ على الحكومة المصرية صباح اليوم السبت، ويأتي ذلك في ظل رحيل عدد كبير من الوزراء في الحكومة السابقة، وجاء التعديل الوزاري الجديد لتغيير عديد من الوزراء في الحكومة وذلك على عكس المتوقع، وتسعى الدولة في الوقت الحالي إلى النهوض في بعض الملفات خاصة الجانب الإقتصادي، إلى أن الإختيار قد حدثت أيضاً للوزراء الذين يملكوا كفاءات والقدرة على إنجاز المهام الموكلة لهم.

التعديل الوزاري الجديد 2022

التعديل الوزاري الجديد 2022، وفي سياق متصل قد عقد مجلس النواب، اليوم جلسة عاجلة لكي يتم مناقشة التعديل الوزاري المقدم من الحكومة لتغيير بعض الحقائب الوزارية، كما تم فتح دعوة مجلس النواب للانعقاد في جلسة طارئة اليوم السبت ١٣ أغسطس 2022 الساعة ١٢ ظهرًا، لنظر أمر عاجل، التكهنات حول أجراء تعديل وزاري يتضمن بعض الحقائب الوزارية الهامة في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

أسماء الوزراء في التعديل الوزاري الجديد 2022

الدكتور رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى. هانى عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، لوزارة الموارد المائية والرى. الدكتور خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، لوزارة الصحة والسكان. محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالى، وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى.

سها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج. أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذى لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، وزيرا للسياحة والآثار.

أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة. الفريق محمد عباس حلمى هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدنى.

حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر لوزارة القوى العاملة.

نيفين يوسف محمد الكيلانى، عميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة. اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام. محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزيرا للإنتاج الحربى.

مؤخرا وفي ظل رحيل عدد كبير من الوزراء في الحكومة السابقة، وجاء التعديل الوزاري الجديد لتغيير عديد من الوزراء في الحكومة وذلك على عكس المتوقع، وتسعى الدولة في الوقت الحالي إلى النهوض في بعض الملفات خاصة الجانب الإقتصادي، إلى أن الإختيار قد حدثت أيضاً للوزراء الذين يملكوا كفاءات والقدرة على إنجاز المهام الموكلة لهم، تابعونا نوافيكم بكل جديد عن هذا الموضوع.