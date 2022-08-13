نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف من هو وزير التربية والتعليم الجديد.. تعرف على خليفة طارق شوقي في وزارة التربية والتعليم.. رضا حجازي ويكيبيديا في المقال التالي

عمر شويل - جدة يطرح رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الأن سؤالا حول من هو وزير التربية والتعليم الجديد الذي تولى منصبه الجديد اليوم حيث تمت اليوم العديد من حركات التغيير الوزاري في الحكومة الجديدة في مصر وتم تعيين عددا من الوزراء الجدد ومنهم الوزير رضا حجازي وهو الذي كان يشغل نائب وزير التربية والتعليم، وقد تم عيينه اليوم في منصب وزير التربية والتعليم خلفا للدكتور طارق شوقي بعد اقالته.

من هو وزير التربية والتعليم الجديد

بدأ الدكتور رضا حجازى عمله في وزارة التربية والتعليم بمنصب معلم لمادة العلوم ثم بدا بالتدرج في عدة مناصب قيادية في الوزارة، فقد أصبح أستاذ باحث بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى، ثم حصل على دكتوراه في إدارة المناهج وطرق التدريس من جامعة المنصورة، كما شغل منصب في مديرية التربية والتعميم بالدقهلية وذلك للمرحلة الاعدادية ثم مدرس كيمياء بالمرحلة الثانوية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، ومدرس مساعد بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى ومدرس بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى.

وزير التربية والتعليم الجديد

وأما عن المناصب القيادية التي شغلها الدكتور رضا حجازي فكان أبرزها رئيس قطاع التعميم العام بوزارة التربية والتعليم الفنى من 2 نوفمبر 2015، ونائب مدير الأكاديمية المهنية للمعلمين ونائب رئيس البيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار مدير المركز الأقليمى لتعليم الكبار بسرس الليان حتى عام 2012، ورئيس وحدة التخطيط بقسم التدريب والإعلام بالمركز القومى للامتحانات ورئـيس وحدة إنتــاج المواد التدريبية بقسـم التدريب والإعلام بــالمركز القــومى للامتحانات، إضافة إلى عدن مناصب تربوية وعلمية أخرى في مجالات مختلفة، كما ناش العديد من الرسائل العلمية التربوية في الجامعات المصرية.

كما تولى منصب مدير لمركز تعليم الكبار، ونائب لرئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ونائب لمدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ثم رئيس لقطاع التعليم العام منذ عام 2015 وحتى عام 2019.

وتقلد حجازى عدة مناصب لعدة سنوات ونائب رئيس عام الامتحانات ونائبا لوزير التربية والتعليم لشئون المعلمين وشارك في إدارة ملف امتحانات الثانوية العامة، وشارك في عقد العديد من اللجان في عام 2016، وساهم في تحقيق طفرة في منع الغش في الامتحانات ومنع التسريب وتقليل الغش الإلكترونى.

مؤخرا تم تعيين عددا من الوزراء الجدد ومنهم الوزير رضا حجازي وهو الذي كان يشغل نائب وزير التربية والتعليم، وقد تم عيينه اليوم في منصب وزير التربية والتعليم خلفا للدكتور طارق شوقي بعد اقالته، وتابعونا من خلال هذا الموضوع عبر موقعكم ثقفني نقدم لكم كل جديد عن التعديل الوزاري الجديد وعن اي اخبار حصرية يقوم بها اي من الوزراء الجدد في سبيل تعديل او اصلاح اي قرارات متخذة من قبل.