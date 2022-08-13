نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية العام الدراسي الجديد 1444 بالمملكة العربية السعودية.. موعد عودة المعلمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة بداية الدراسة 1444 فى المملكة، تستعد جميع المدارس بالمملكة إلى عودة المعلمين والإداريين إلى العمل لاستقبال العام الدراسي الجديد 1444- 1445، مع قرب انتهاء الإجازة الصيفية للعام الدراسي السابق، ومن ثم يتسائل الطلبة وأولياء الأمور عن موعد بداية الدراسة 1444 فى المملكة، والذي قد كشفت عنه وزارة التربية والتعليم السعودية عبر حسابها الرسمي الإلكتروني كاشفة عن التفاصيل الكاملة للمخطط الزمني للعام الدراسي الجديد تفصيلياً، فتعرف معنا فى هذا المقال عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 1444 وكم المتبقي من الوقت عليه.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 1444 بالمملكة

قد كشف الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم السعودية عن خطة العام الدراسي الجديد 1444 وموعد بدايته، والتي أفادت أن يكون اليوم الأول من صفر 1444 هجرياً، والموافق 28 أغسطس 2022 ميلادياً هو أول يوم بالعام الدراسي المقبل وعودة الطلبة إلى المدارس، والجدير بالذكر أن العام الدراسي بالمملكة يكون منقسم إلى 3 فصول دراسية، والفصل الدراسي الأول يتكون من 13 أسبوعاً، ووفقا للخريطة التعليمية سوف يتم انتهاء العام الدراسي الجديد يوم 4/12/1444، وهو موعد الإجازة الصيفية للعام الدراسي القادم 2023، وعلى ذلك النحو يكون المتبقي على بداية العام الدراسي الجديد لسنة 1444 حوالى 47 يوم وقليل من الساعات الأخرى.

موعد عودة المعلمين والإداريين إلى المدارس 1444

كما قد كشفت أيضا وزارة التربية والتعليم عبر الموقع ألرسمي لها عن موعد عودة المعلمين والإداريين إلى المدارس لاستكمال عملهم واستقبال العام الدراسي الجديد 1444، وذلك بأن يكون قبل الموعد الرسمي لعودة الطلبة إلى المدارس بـ 6 أيام فى جميع المدارس التعليمية، حيث يتوافق مع يوم 24 من شهر محرم 1444 هجرياً، و 22 أغسطس 2022 ميلادياً.

جدول التقويم الدراسي 1444

بعد أن تم اعتماد جدول التقويم بشكل رسمي وبجانب ما نشرته وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية 1444 عبر الصفحة الرسمية الخاصة بهم فإن الموعد الخاص بشغل الوظائف التعليمية وكذلك الكادر الإداري وفق الجدول التالي:

وبذلك بعد الكشف عن موعد بداية العام الدراسي الجديد وموعد عودة المعلمين والإداريين إلى استكمال عملهم بالمدارس، قد نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال الذي نقلنا لكم عبره كم الوقت المتبقي على بدء الدراسة 1444.