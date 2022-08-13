الأمطار الغزيرة تخلف دمارًا واسعًا بمنطقة كالابريا جنوب إيطاليا- فيديو

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكر تقرير مصور لشبكة "يورونيوز" الإخبارية، فقد استمر هطول الأمطار الغزيرة منذ أمس الجمعة، فى كسر حرارة الصيف العالية، لكنه خلف أضرارًا واسعة فى مناطق ريجيو كالابريا وما حولها.
وبحسب التقرير، فقد قدرت الخسائر على أنها الأسوأ فى سيلا على مضيق ميسينا، حيث تسبب تيار من الطين فى نقل عشرات السيارات والحطام إلى البحر، كما انتظرت العبارات المتجهة إلى جزيرة صقلية جنوب إيطاليا ما يقرب من 3 ساعات.
ومن جانبه، قال رئيس بلدية ريجيو كالابريا، إن جزيرة سترومبولى غارقة أيضا فى الوحل، مضيفًا أن مدينة سورينتو بالقرب من نابولى تعرضت لأضرار أخرى.
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