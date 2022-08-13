تايوان: ارتفاع الإنتاج السنوى المحلى من الصواريخ إلى 500 صاروخ

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير لوزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، أن المركز الوطنى للعلوم والتكنولوجيا "تشونج شان" استكمل إنشاء وتجهيز عدة منشآت جديدة من شأنها المساهمة فى مضاعفة إنتاج تايوان السنوى من الصواريخ ليرتفع إلى 500 صاروخ سنويا.





وأوضحت وكالة أنباء تايوان الرسمية (سى إن إيه) أن المركز الوطنى للعلوم والتكنولوجيا المسئول عن تطوير وصناعة الأسلحة استطاع تأسيس المنشآت الجديدة نتيجة المشروع الحكومى الهادف للحصول على 8 أنظمة أسلحة مصنوعة محليا على مدار 5 سنوات، والذى تلقى تمويلا بقيمة 8 مليارات دولار أمريكى وتم التصديق عليه فى البرلمان التايوانى فى يناير الماضى.

وأشار تقرير وزارة الدفاع التايوانية إلى أن الأسلحة الجديدة التى ترغب الحكومة فى شرائها تتضمن طرادات، وأنظمة صواريخ ساحلية مضادة للسفن، وأنظمة صواريخ دفاع جوى أرضية، وطائرات هجومية بدون طيار، وأنظمة صواريخ سوينج شينج، وأنظمة صواريخ وان تشين جو-أرض، وأنظمة مضادة للطائرات، وأنظمة أسلحة تُثبت على سفن خفر السواحل.

وأضاف التقرير أن المنشآت الجديدة ستساهم فى رفع الإنتاج السنوى من صواريخ تين تشين من 40 إلى 150 صاروخا، وصواريخ تين كونج الدفاعية من 48 إلى 96 صاروخا، وصواريخ سيونج فينج المضادة للسفن من 20 إلى 70 صاروخا، بجانب غيرها من الصواريخ، ليرتفع إجمالى الإنتاج المحلى من الصواريخ فى تايوان من 207 إلى 497 صاروخا سنويا.