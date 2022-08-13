روسيا تحذر أمريكا من الوصول إلى نقطة «اللاعودة»

جدة - نرمين السيد - أبلغت موسكو الولايات المتحدة، اليوم السبت، بأن العلاقات الدبلوماسية الثنائية ستتضرر بشدة، وقد تصل إلى نقطة اللاعودة بين البلدين إذا تم إعلان روسيا دولة راعية للإرهاب.





وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن وكالة "تاس" الروسية، قال ألكسندر دارشييف، مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية، إنه إذا أقر مجلس الشيوخ الأمريكى قانونًا يستهدف روسيا، فإن هذا يعنى أن واشنطن قد تجاوزت نقطة اللاعودة.

وكان اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى أعلنا عن مساع فى الشهر الماضى، لإقرار قانون يصنف روسيا دولة راعية للإرهاب، وذلك خلال زيارتهما إلى كييف لمناقشة مشروع القانون مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى.

وبحسب "رويترز"، قال دارشييف إن إقرار ذلك القانون سيتسبب فى "أخطر الأضرار الجانبية للعلاقات الدبلوماسية الثنائية، والتى تصل إلى درجة خفض تلك العلاقات، بل وحتى قطعها"، مضيفًا أنه "لقد تم تحذير الجانب الأمريكى".

وكان برلمان لاتفيا أعلن أول أمس الخميس، روسيا دولة راعية للإرهاب بسبب الحرب فى أوكرانيا، داعيًا الحلفاء الغربيين إلى فرض عقوبات أكثر شمولاً على موسكو.