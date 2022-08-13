الهند تسجل حالة الإصابة الـ 10 بجدرى القرود

جدة - نرمين السيد - وتقيم المريضة، وهى امرأة تبلغ من العمر 22 عاما من أصل إفريقى، فى الجزء الجنوبى من العاصمة. وبهذه الإصابة الجديدة، وصل عدد الإصابات بمرض جدرى القرود فى العاصمة الهندية وحدها، إلى خمس حالات.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولى الصحة قولهم إن نتيجة اختبار المرأة جاءت إيجابية يوم الجمعة، حيث إنها كانت قد سافرت إلى إفريقيا قبل شهر.
وحتى الآن، تم تسجيل حالة وفاة واحدة بسبب جدرى القرود فى ولاية كيرالا الجنوبية، وفقا لوكالة " شينخوا".
ويعد جدرى القرود مرض حيوانى المنشأ، حيث يظهر على المصاب أعراض تشمل الحمى والطفح الجلدى واسع النطاق وتضخم الغدد الليمفاوية عادة.
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