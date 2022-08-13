مقتل 11 جراء إطلاق نار في الجبل الأسود
أعلنت المدعية المكلفة بالتحقيق في إطلاق نار وقع في وسط الجبل الأسود (مونتينيغرو)، مقتل 11 شخصا في الحادث، بينهم مطلق النار وطفلان، موضحة أن الحادث وقع بسبب خلاف عائلي.
وقالت مدعية الحكومة المكلفة بالإشراف على التحقيق في الحادث أدريانا ناستيتش مساء الجمعة إن "أحد عشر شخصا قتلوا في تسيتينيي اليوم"، موضحة أن مطلق النار بين القتلى. وأضافت أن "بين هؤلاء الضحايا طفلين أيضا".
من جهتها، صرحت ليليانا رادوفيتش، مديرة المستشفى المركزي في العاصمة بودغوريتسا، أن ستة أشخاص جرحوا بينهم اثنان في حالة حرجة.
ووقع إطلاق النار في تسيتينيي التي تبعد نحو 36 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة.
وقالت المدعية إن المهاجم قتل بعدما فتح النار على شرطيين، مؤكدة بذلك معلومات بثتها قناة التلفزيون الرسمية "آر تي سي جي".
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