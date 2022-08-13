الدفاع التايوانية: 13 طائرة حربية صينية تخترق أجواء البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 13 أغسطس 2022 05:26 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أن 13 طائرة صينية حربية عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان اليوم السبت.

وكانت أعلنت الحكومة الصينية، اليوم السبت، إرسال مقاتلات إلى تايلاند لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة.

وواصلت العديد من مدمرات البحرية الصينية القيام بمهمات قبالة الساحل الشرقي لتايوان.

وأكدت وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر استمرار وجود نحو 20 سفينة من البحرية الصينية والتايوانية، قرب الخط الأوسط الفاصل في مضيق تايوان.

وكان من المفترض أن تنتهي مناورات الجيش الصيني في المياه المحيطة بجزيرة تايوان يوم الأحد الماضي، لكن بكين قررت مواصلة التدريبات.

في المقابل، حذر متحدث باسم البر الرئيسي الصيني الثلاثاء الماضي، سلطات الحزب الديمقراطي التقدمي في تايوان من أنها ستتلقى "ضربات أشد" إذا استمرت في الاعتماد على القوى الخارجية في سعيها إلى ما يسمى "استقلال تايوان".

وكانت الصين أعلنت تنفيذ تدريبات عسكرية واسعة النطاق، باستخدام الصواريخ والطائرات والذخيرة الحية، وذلك ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان.