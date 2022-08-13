واشنطن تتهم الهند بانتهاك العقوبات الأمريكية على روسيا

ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال مايكل باترا، نائب محافظ بنك الاحتياطى الهندى، إن وزارة الخزانة الأمريكية أبلغت نيودلهى بأن سفينة هندية نقلت نفطًا من ناقلة روسية فى أعالى البحار إلى ميناء فى ولاية جوجارات على الساحل الغربى، حيث تم تكريره وشحنه.
يذكر أن العقوبات الأمريكية على روسيا تحظر استيراد منتجات طاقة روسية المنشأ، بما فى ذلك النفط الخام والوقود المكرر ونواتج التقطير والفحم والغاز.
وقال باترا، خلال حفل بمناسبة مرور 75 عامًا على استقلال الهند، إن "النفط المكرر أعيد إلى تلك السفينة وأبحرت بدون وجهة، وفى منتصف الطريق تم إخطار السفينة بوجهتها ومن ثم واصلت مسارها وذهبت إلى نيويورك".
وتأتى تصريحات باترا، لتكون أول إشارة رسمية من الهند لمثل هذه المخاوف الأمريكية، فى حين أن نيودلهى لم تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا، ولم تشجب الحرب الروسية على أوكرانيا، إذ أصبحت الهند ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط فى العالم.
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