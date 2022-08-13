اليمن يعرب عن تضامنه مع السعودية تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها

جدة - نرمين السيد - وأشادت الوزارة -فى بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم السبت- بكفاءة ويقظة الأجهزة الأمنية السعودية خلال تعقبها أحد المطلوبين الأمنيين فى مدينة جدة والذى قام بتفجير نفسه أثناء القبض عليه، ما أسفر عن إصابة عدد من رجال الأمن وأحد المقيمين، معربة عن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

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