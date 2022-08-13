زاخاروفا: روسيا تحتفظ بحق الرد على طرد دبلوماسى من الجبل الأسود

جدة - نرمين السيد - اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، أن طرد سلطات الجبل الأسود لدبلوماسى روسى من أراضيها عديم الأساس، ويفتقد للمنطق، مشددة على أن الجانب الروسى يترك لنفسه الحق بالرد المناسب على ذلك.





وأضافت زاخاروفا: "فى 12 أغسطس، أعلنت وزارة خارجية الجبل الأسود أن أحد الموظفين الدبلوماسيين فى السفارة الروسية فى بودجوريتسا، بات شخصًا غير مرغوب فيه. وكشفت محاولة لتبرير هذه الخطوة فى تعليق عام مصاحب، عن عدم وجود أسباب ومنطق لهذه الخطوة". وتابعت المتحدثة الروسية: "نحن نعتبر هجوم سلطات الجبل الأسود هذا، بمثابة حلقة دورية أخرى من الحملة الهجينة التى أطلقها الغرب وأتباعه ضد روسيا". وأشارت إلى أنه روسيا "ترى فى ذلك عدم رغبة وعدم مقدرة حكومة الجبل الأسود، فى الابتعاد عن سياسة السير الأعمى وفق هذا الخط المدمر، على حساب الأمن والتعاون الدوليين، وكذلك المصالح الوطنية الذاتية".

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