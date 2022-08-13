بولندا تخصص مكافأة لمن يدلى بمعلومات عن المتورطين فى تسميم نهر أودر

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "نوفوستى" الروسية، قال ماسيج فونسيك، نائب وزير الداخلية البولندى: "أعلن القائد العام للشرطة اليوم، عن مكافأة بقيمة مليون زلوتى لمن يساعد فى التعرف على مرتكبى هذه الكارثة البيئية".

وكانت التقارير البولندية أكدت فى وقت سابق، بأنه تم تسجيل نفوق هائل للأسماك فى نهر أودر، ما دفع السلطات للاستعانة بالجيش البولندى للمشاركة فى عملية تطهير النهر.

ومن جانبه، أعلن رئيس الوزراء البولندى، ماتيوش مورافيتسكى، أن المؤسسات الفنية ذات العلاقة لم تتصرف بالسرعة الكافية، مؤكدًا إقالة رئيس شركة المياه البولندية، برزيميسلاف داتسو، ورئيس المصلحة العامة لحماية البيئة، ميشال ميستشاك.

فيما قالت وزيرة المناخ والبيئة البولندية، آنا موسكفا، إنه لم يتم العثور على الزئبق فى النهر، بما فى ذلك وفقًا لمعطيات الخبراء الألمان. وكتبت على صفحتها بموقع "تويتر": "تلقينا رسميا من الجانب الألمانى النتائج الحالية لفحص عينات من مياه النهر. لم يتم الكشف عن الزئبق".

كما أشارت الوزيرة البولندية، إلى أن التحاليل التى قام بها الخبراء البولنديون والألمان، تظهر ارتفاع ملوحة هذه المياه. موضحة: "تجرى حاليًا دراسات سمومية شاملة. وسنقدم مزيدًا من النتائج لاحقًا".