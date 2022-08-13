نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الهناندة : الاردنيون يستهلكون 12 ألفا و800 تيرابايت يوميا إنترنت على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في السبت 13 أغسطس 2022 05:06 مساءً - دوت الخليج :- قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة إنّ الأردنيين من أفراد وشركات استهلكوا خلال الربع الأول من العام الحالي نحو 12 ألفا و800 تيرابايت يوميا إنترنت.

وأشار، إلى أن تطبيقات ومنصات التوصيل والنقل استطاعت خلق 30 ألف فرصة عمل خلال 4 سنوات، حيث إن "50 ألف طلب من المطاعم إلى المنازل خلال عطلة نهاية الأسبوع" ، وفق المملكة .

وبين، أن انتشار الإنترنت واستخداماته سيزيد من فرص العمل، وارتفاع من الناتج المحلي.

وأوضح، أن الحكومة تتقاضى 10% من مشغلي شركات الاتصالات على "خدمات الجيل الخامس"، قائلا: "الحكومة شريكه مع مشغلي شركات الاتصالات".