«غازبروم» تبدأ تزويد المجر بكميات إضافية من الطاقة

وحسبما نقلت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، قال وزير الدولة بوزارة الخارجية المجرية، تاماس مينتسر، اليوم السبت، خلال منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إنه اعتبارًا من أمس الجمعة، زادت شركة "غازبروم" التدفقات إلى المجر بواقع 2.6 مليون متر مكعب، يوميًا لباقى شهر أغسطس، مستخدمة خط أنابيب "ترك ستريم"، الذى يمر عبر البلقان.
وأشار مينتسر، إلى أن هناك مباحثات جارية حول الكميات الإضافية خلال شهر أو سبتمبر المقبل، حيث تسعى المجر لشراء 700 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعى الإضافى فوق الكميات المحددة، فى العقد الذى أبرمته ويغطى عدة سنوات مع شركة "غازبروم"، لتعزيز احتياطياتها من الوقود.
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