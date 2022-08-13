الجيش الروسى يعلن تحرير بلدة بيسكى بمنطقة دونيتسك

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، خلال إفادة صحفية، إن بيسكى تعد من أقوى معاقل القوات الأوكرانية فى دونباس.

وأضاف كوناشينكوف، أن ضربات جوية وصاروخية روسية وعمليات هجومية للقوات المشتركة خلال اليوم الماضى، أدت إلى مقتل أكثر من 70 عسكريًا أوكرانيًا، وإصابة 300 آخرين فى منطقة خاركوف.

بالإضافة إلى تصفية نحو 270 من العناصر القومية المتطرفة، وتدمير 22 قطعة من المعدات العسكرية، والقضاء على سريتين كاملتين من لواء ميكانيكى، فى مناطق متفرقة من دونيتسك.

كما دمرت القوات الروسية فى منطقة كراماتورسك بدونيتسك راجمة صواريخ أمريكية الصنع من طراز HIMARS ومستودع ذخيرة لها، إضافة إلى تدمير مروحيتين أوكرانيتين من طراز "Mi-24" على الأرض فى مقاطعة نيكولايف.