العالم اليوم - أرباح "موانئ أبوظبي" تقفز 59 بالمئة في الربع الثاني

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 أغسطس 2022 04:18 مساءً - قفز صافي أرباح مجموعة موانئ أبوظبي، بنسبة 59 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، إلى 300 مليون درهم (ما يعادل نحو 82 مليون دولار)، على الرغم من ارتفاع مصاريف الإهلاك، وزيادة تكاليف التمويل والمخصصات.

وقالت الشركة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن الحصة التي تبلغ 22.32 بالمئة في أرامكس، والتي تم نقلها إلى مجموعة موانئ أبوظبي في يناير الماضي، ساهمت بمبلغ 12 مليون درهم في الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

وحققت موانئ أبوظبي زيادة بنسبة 35 بالمئة في إيراداتها خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي إلى حوالي 1.2 مليار درهم (327 مليون دولار)، مدفوعة بأداء القطاع البحري وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، بالإضافة إلى أداء القطاع الرقمي، بحسب البيان.

وبالنسبة لنتائج النصف الأول من العام، فقد ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 25 بالمئة لتصل إلى 2.289 مليار درهم، وقفز صافي الأرباح بنسبة 49 بالمئة إلى 606 ملايين درهم.

ووصلت النفقات الرأسمالية الموحدة للمجموعة في الربع الثاني من العام إلى 1.6 مليار درهم، ليصل إجمالي النفقات في النصف الأول إلى 2.6 مليار درهم مقابل 1.1 مليار درهم في النصف الأول من عام 2021.

وتوزعت هذه النفقات الرأسمالية بشكل رئيسي، على القطاع البحري لتوسيع أسطول السفن، وقطاع الموانئ لتوسيع ميناء خليفة والربط بشبكة الاتحاد للقطارات، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة لإنشاء مستودعات جديدة، وتوسيع شبكة الغاز، واستثمار أراض إضافية في مشروعات البنية التحتية.