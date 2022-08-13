العالم اليوم - تتصرف مثل البشر.. فيديو لقطة تشرب يحصد ملايين المشاهدات

انتم الان تتابعون خبر تتصرف مثل البشر.. فيديو لقطة تشرب يحصد ملايين المشاهدات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 13 أغسطس 2022 04:18 مساءً - الإنترنت غارق بالغرائب والعجائب والمحتوى المفاجئ لكثيرين، خاصة المتصل بالحيوانات عندما تسلك سلوكا قريبا من سلوك البشر.

وفي هذا السياق، نال فيديو لقطة تشرب من مبرد المياه ملايين المشاهدات على الإنترنت، حيث بدت وكأنها مثل إنسان وهي تروي عطشها من صنبور هذه الآلة الموجودة في كل منزل تقريبا.

وكان أحد الذين نشروا هذا الفيديو، حساب على "تويتر" يدعى "Buitengebieden"، ويقول إنه معني بنشر الأمور المتعلقة بالجانب الإيجابي.

وحصد الفيديو على هذا الحساب فقط نحو 8 مليون مشاهدة حتى ظهر السبت، وأعاد نشره أكثر من 38 ألف مغرد وأبدى أكثر من 267 ألفا آخرين إعجابهم به.

واكتفى الحساب بتعليق مقتضب على الفيديو هو: "حافظ على نفسك رطبا".

ولا تتجاوز مدة الفيديو 12 ثانية، وتظهر فيه قطة وهي تقف على قدميها الخلفيتين، وتضغط بإحدى القدمين الأماميتين على مفتاح الصنبور الأزرق، حتى تبقي المياه متدفقة لتشربها.

ولم يوضح الحساب مكان نشر الفيديو ولا متى جرى تصويره ولا أي تفاصيل أخرى، لكنه نشر فيديو آخر للقطة من زاوية أخرى، حتى يثبت على ما يبدو أن الفيديو حقيقي تماما.

وانهالت التعليقات التي تصف الحيوانات بأنها ذكية وجميلة، فيما اعتبر آخرون الفيديو النموذج المثالي لـ"التعلم القائم على الملاحظة"، الذي تأخذ القطط فيه موقع البطولة.

وذكر فريق ثالث بأن الفيديو تذكير بتخصيص كميات من مياه الشرب للحيوانات الأليفة، خاصة في ظل الحرارة المرتفعة التي يتميز بها فصل الصيف.