نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو اليوم من منافسات الدوري الاسباني وتردد القنوات الناقلة للمباراة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قررت قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري للدوري الإسباني اختيار اسم معلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني وفي هذا المقال سوف نقوم بالكشف عن اسم المعلق الذي سيتولى مهمة التعليق على هذه المباراة الهامة في القناة. هذا ويبدأ فريق برشلونة الاسباني مشواره في هذا الموسم الكروي الجديد بمواجهة قوية ضد نظيره رايو فاليكانو والتي سوف تتم هذا الشهر ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري بينما يسعى الفريق الكتالوني لتقديم انطلاقة قوية، وحصد نقاط جديدة يستطيع بها تأكيد تصدر الدوري وحمل لقب الدوري الإسباني من جديد ويقود النادي المدرب تشافي هيرنانديز بعد غياب 3 سنوات.

معلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

يبحث الكثيرون من متابعي الدوري الاسباني خصوصا ومتابعي كرة القدم العالمية عموما عن اسم معلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو في الدوري الإسباني وقد تقرر أن هذا المعلق سوف يكون عصام الشوالي بإذن الله تعالى، وقد قرر فريق برشلونة أن يدخل المباراة بكل الاعبين الجدد الذي تعاقد معهم في صفقاته الجديدة، كما شهد الفريق استفاقة وخروج من الأزمة المالية التي كان يمر بها مؤخرا أوذلك عن طريق بيع نسبة من حقوق البث التلفزيوني لمباريات فريقه، ومن جهة أخرى يخطط فريق رايو فاليكانو إلى الفوز وتقديم تقدم وانطلاقة جيدة أمام النادي الكتالوني. وتعرض المباراة التي تجمع بين الفريقين اليوم السبت في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة من مساء السبت.

القنوات العربية الناقلة لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو

يبحث الكثير من المتابعين عن اسمءا القنوات الناقلة لهذه المباراة في الدوري الاسباني كما يبحثون عن تردد تلك القنوات لتثبيتها على أجهزتهم استعدادا لإذاعة المباراة الليلة في تمام الساعة التاسعة مساءا ويمكن مشاهدة اللقاء عبر قناة beIN Sports 1 Premium، وسوف تذاع المباراة في قناة بي إن سبورتس بصوت المعلق المعروف عصام الشوالي.

وأما عن تردد القناة بي ان سبورتس على القمر الصناعي النايل سات فهي كالتالي: