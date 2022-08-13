نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤشرات تنسيق الجامعات الحكومية 2022 المرحلة الثانية شعبة أدبي وعلمي علوم ورياضة موقع التنسيق في المقال التالي

عمر شويل - جدة بتأهب طلاب الثانوية العامة بعد الإعلان عن نتائجهم، تنسيق الجامعات2022، ونسب درجات المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لتلك السنة، ويذكر أن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي قام باعتماد نتيجة الثانوية العامة 2022، وأشار بالقرار ليتم صدورها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، وسوف نوفر لكم كافة تفاصيل تنسيق الجامعات لعام ٢٠٢٢ في السطور القادمة من المقال فتابعونا.

تنسيق الجامعات الحكومية 2022

تنسيق الجامعات الحكومية 2022 المرحلة الثانية، اشار الدكتور حسين خالد، رئيس القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات المصري، إن نسبة اعداد الطلاب بكليات الطب بالجامعات المصرية، ستكون مختلفة في هذه السنة عن السنين التي مضت حيث قدم ما يصل الى حوالي اثني عشر الف طالب بكليات الطب في تنسيق العام ٢٠٢١.

واذا قمنا بعمل مقارنة بين عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٠% حتى نسبة 95% سنجد ان عددهم سيصل إلى 17066 طالب علمي علوم، لذلك لاحظنا أن كليات الطب سيصبح تنسيقها ما بين 92% و الـ 92.5% لهذه السنة، واعلن السيد عطا أن إجمالي عدد الطلاب الذين قاموا بتسجبل رغباتهم على موقع التنسيق وصل حتى تلك اللحظة الر 25 ألف طالب وطالبة منذ أن تم فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات ليلة الخميس .

تنسيق الجامعات 2022 شعبة علمي علوم

• طب المنصورة 386 درجة

• طب الإسكندرية 382

• طب الزقازيق 382

• طب طنطا 381

• طب كفر الشيخ 381

• طب القاهرة 380

• طب بورسعيد 379

• طب عين شمس 378

• طب أسنان المنصورة 378

• طب المنوفية بشبين الكوم 378

• هندسة بترول وتعدين السويس 378

• طب فاقوس 378

• طب بنها 377

• طب حلوان 376

• طب أسنان المنوفية 376

• طب جنوب الوادي 376

• طب قناة السويس بالإسماعيلية 375

• طب سوهاج 375

• طب الفيوم 374

• علاج طبيعي كفر الشيخ 368

• علاج طبيعي بنها 367

• صيدلة سوهاج 367

• صيدلة جنوب الوادي 367

• صيدلة المنصورة 367

• صيدلة طنطا 366صيدلة دمنهور 366

• علاج طبيعي القاهرة 366

• علاج طبيعي السويس 366

• صيدلة الزقازيق 366

• صيدلة المنوفية 365

تنسيق الجامعات 2022 الشعبة الأدبية: