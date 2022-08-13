نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالاسم 2022 الشركة المصرية للإتصالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالاسم هو ما يبحث عنه مستخدمي الهاتف الارضي الان لمعرفة الفاتورة الخاصة بالهاتف الأرضي واخر ميعاد لدفعها فعلى الرغم منه التكنولوجيا السريعة التي توجد من حولنا الآن والتي نتج عنها وجود مجموعة مختلفة من الهواتف الحديثة والأجهزة اللوحية وغيرها أي أنه لا يوجد أي داعي لاستخدام الهاتف الأرضي إلا أنه لازال هناك عدد كبير جدا من الأشخاص يملكون في منزلهم هاتف ارضي لكن ليس بالضرورة أن يكون وجود الهاتف الأرضي في المنزل يستخدم للمكالمات فهو أساسي الاشتراك الانترنت الذي نقوم باستخدامه على اجهزة الكمبيوتر أو الهواتف او غير ذلك أو قد يكون الهاتف الأرضي موجود في مكان عمل وهذا يعتبر أمر ضروري وهام وأما عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى بالاسم وكذلك افضل طرق لدفع فاتورة التليفون الارضي فهذا ما سوف نتحدث عنه خلال السطور القادمة في هذا الموضوع تابعونا حتى النهايه ان هو نوافيكم بالتفاصيل.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالاسم

متابعينا القراء والباحثين عن طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي بالاسم نفيدكم بأن فاتورة التليفون الارضي يتم صدورها بشكل ربع سنوي أي كل ثلاثة أشهر ويكون هناك مهله محدده للدفع ومن ثم فترة سماح وبعدها يتم قطع خدمة الاتصال في حال التأخر عن سداد الفاتورة وبعدها يتم قطع الخدمة نهائيا حتى سداد الفاتورة وأي غرامة إذا كان هناك غرامات مستحقة عن التأخير في دفع الفاتورة وبالنسبه لطريقه الاستعلام فاتورة الهاتف الارضي لشهر يوليو فيكون من خلال طريقتين انت الاتصال برقم الشركة المصرية للاتصالات على الرقم المختصر 19777 ومن ثم إدخال رقم الهاتف من مفاتيح التليفون ومتابعة المكالمة لحين سماع قيمة الفاتورة أو من خلال الدخول على موقع الشركة ذاته وبعدها ادخال رقم التليفون والاسم مروراً بكود. المحافظة ورقم التليفون إلى الضغط على خيار عرض الفاتورة

طرق دفع فاتورة التليفون الارضي

يمكن لمشتركي الهاتف الارضي دفع الفاتورة من خلال عدة الطرق حتى بدون الحاجة الى الذهاب لمقر السنترال الخاص بالشركة المصرية للاتصالات وي وهي على النحو التالي: