كيف اطلع نتائج كفايات المعلمين 1444 عبر رابط قياس eservices.qiyas.sa

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عمر شويل - جدة كيف اطلع نتائج كفايات المعلمين 1444، من خلال حساب تويتر للمركز الوطني للقياس تم الحديث عن نتائج قياس كفايات المعلمين. بحيث تعتبر هذه الشهادة من الشروط الأساسية من أجل التمكن من العمل في مهنة التدريس بالسعودية، وهو اختبار هام يجره المعلمون والمعلمات، ونتيجة قياس كفايات المعلمين 1444 ستكون متاحة للمستعلمين عنها قريبا، ويمكنهم استخراجها بشكل إلكتروني، وفي هذا الاختبار يتمكنون من معرفة القدرات التربوية والتخصصية، والاستعلام عنها يكون عبر رابط نتائج كفايات المعلمين e-eservices.qiyas.sa، وبعد ذلك ستعمل الجهات المعنية على اختيار قائمة الأشخاص المؤهلين ليكونوا ضمن الكادر التعليمي لشغل وظائف شاغرة في مجال التعليم، سنعرض لكم في هذا المقال طريقة الحصول على نتائج اختبار كفايات برقم الهوية ١٤٤٤، تابعونا.

كيف اطلع نتائج كفايات المعلمين 1444

يطرح العديد من الأفراد سؤال كيف اطلع نتائج كفايات المعلمين 1444، وهو من أهم الاستفسارات الشائعة حاليا بين أوساط من اجتازوا هذا الاختبار ويريدون معرفة نتائج اختبار كفايات 1444 برقم الهوية، وننوه إلى أنه يمكنكم الحصول عليها عبر الموعد الرسمي للمركز الوطني للقياس، وهذا الاختبار هو الذي يحدد س مستواهم، وللاستعلام عنها يجب الذهاب إلى رابط نتيجة قياس كفايات المعلمات eservices.qiyas.sa واتباع الآلية التالية:

في بادئ ذي بدء قم بالذهاب مباشرة إلى الموقع الرسمي للمركز الوطني للقياس

بعد ذلك اتبع كل الخطوات اللازمة للولوج للموقع، أدرج اسم المستخدم ورقم الهوية وكلمة المرور في المربع المعد لذلك خصيصا

انقر على أيقونة تسجيل الدخول تسجيل الدخول ، ثم ستجد أمامك كل الاختبارات التي يمكنك الاستعلام عن نتائجها عبر موقع Qiyas.

حدد الاختبار الذي تريد استخراج نتيجته، ثم انقر على أيقونة التفاصيل، وستظهر لك نتيجة اختبار كفايات.

نتائج اختبار كفايات المعلمين ١٤٤٤ eservices.qiyas.sa

إن من ينتظرون نتيجة قياس كفايات المعلمين 1444 يريدون التعرف على مدة صلاحية اختبار كفايات في حال النجاح فيه. وهي خمسة سنوات كاملة، وهذا بداية من تاريخ ظهور نتائج الرخصة المهنية للمعلمين ١٤٤٤ والحصول عليها، ويمكن التقديم بالحصول عليها بعد إعلان النتائج مباشرة، كما سيحصل المعلم على شهادة اجتياز الاختبار بنجاح بداية من تاريخ صدور النتائج، وهذه الرخصة قابلة للتجديد.

الحالات التي تلغى فيها الرخصة المهنية للمعلمين

هناك حالات يتم فيها سحب الرخصة المهنية للمعلمين، ويكون هذا في حال ثبت أن معلومات صاحب الرخصة غير صحيحة. وأيضا في حال تعرضه لعقوبة ما وتم فصل المعلم من مهنته كمدرس لعدة أسباب. من ضمنها التأثر بمرض نفسي أو عصبي يعيق المعلم عن أداء مله بشكل طبيعي، أو إساءته للدين الإسلامي الحنيف. كما يتم فصل المعلم في حال ارتبط بقضايا تتعلق بالإرهاب، أو صدر عنه تصرف غير أخلاقي.

نصل وإياكم إلى ختام مقال كيف اطلع نتائج كفايات المعلمين 1444، وقد أجبناكم عن هذا الاستفسار. ووضحنا لكم طريقة التعرف على النتائج من خلال رابط نتائج كفايات المعلمين eservices.qiyas.sa. كما ذكرنا لكم أيضا مدة صلاحية الاختبار بعد الحصول على الرخصة، بالإضافة إلى ذلك ذكرنا لكم أيضا الحالات التي تلغى فيها الرخصة المهنية بعد الحصول عليها.