القنوات الناقلة للدوري الايطالي 2023 القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية hd

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عمر شويل - جدة تبدأ اليوم السبت الثالث عشر من أغسطس من عام 2022، منافسات الدوري الإيطالي، ويبحث الكثيرون عن القنوات الناقلة للدوري الايطالي 2023 وعن تردد هذه القنوات للاستعداد لمشاهدة هذه المباريات التي تحظى بمتابعة الملايين من عشاق الساحرة المستديرة حيث يعتبر الدوري الايطالي من اشهر المنافسات حول العالم وله متابعين من كل بلاد العالم كله كما يعتبر من المباريات والمسابقات العريقة، كما يضم العديد من الأندية الكبرى ذات الشعبية الكبيرة عالميا.

القنوات الناقلة للدوري الايطالي 2023

في الاونة الأخيرة ظهر فس شديد وشرس بين شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية، ومجموعة بي إن سبورتس، على نقل المباريات والاستحواذ على حقوق البث والنقل الحصري للمباريات في الوطن العربي ونجحت الأولى في الحصول على حقوق بث مباريات الدوري الإيطالي في منطقة الشرق الأوسط وذلك لمدة ثلاث سنوات قادمة بإذن الله تعالى. حيث أعلن لورينزو كاسيني رئيس رابطة الدوري الإيطالي مؤخرا وبشكل رسمي، أنه قد تم اختيار قناة أبو ظبي لنقل المباريات حيث قد قرر ذلك 16 ناديا شارك في التصويت لصالح شبكة أبو ظبي؛ لتحصل على إذاعة المباريات في الشرق الأوسط، وقد تم تحديد موعد مباراة الافتتاح للدوري الايطالي حيث من المقرر أن تنطلق المباراة الاولى اليوم السبت المقبل 13 أغسطس الجاري.

تردد قناة أبوظبي نايل سات الناقلة للدوري الإيطالي

القنوات الناقلة للدوري الايطالي 2023 هو قناة واحدة فقط وهي قناة أبو ظبي الاماراتية وترددها كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

وكما أن هناك تردد آخر لنفس القناة وذلك على القمر المصري النايل سات، ويمكن للمشاهدين تثبيت القناة عليه ومتابعة المباريات من خلاله، كما يلي:

التردد: 11372.

استقطاب أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500

كما يمكن مواصلة تثبيت القناة والاستمتاع بالدوري الايطالي الحصري لكل عشاق الساحرة المستديرة على القمر الصناعي عرب سات، من خلال تثبيت القناة على هذا التردد المتاح ايضا وهو كالتالي:

التردد: 11804.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5

تردد قناة أبوظبي الرياضية extra :